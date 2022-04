Almacén en jaque: cinco robos en veinte días

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El viernes pasado contamos la historia del negocio El Gringo, que había sufrido cuatro incursiones delictivas en poco tiempo. Este lunes, los ladrones volvieron a hacer de las suyas.

"Fue a la madrugada del lunes. Después de los hechos anteriores contratamos una alarma, pero por un malentendido no la conectamos esa noche. Se llevaron unos 60 mil pesos en mercadería, fundamentalmente calzados", contó Mario Matera, uno de los propietarios del almacén El Gringo, ubicado en la cuadra de calle Ángel Casanello al 2800, en barrio Jardín Mayoraz.

Su comercio ya había sido blanco de malvivientes cuatro veces en las últimas tres semanas, cuando se llevaron más de tres millones y medio de pesos en billetes y mercadería.

"Están re cebados. Hago las denuncias pero no pasa nada. Parece que esto no va a parar y tenemos miedo de que todo pase a mayores, porque no parece que a los ladrones les preocupen los riesgos. No sabemos qué más hacer. Además de los robos, produces daños. Otra vez reventaron las puertas de la camioneta y creo que le hicieron algo al motor, porque no arrancó más", se lamentó el comerciante.