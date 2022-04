Una decena de padres denunciaron malos tratos en un jardín maternal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A raíz de la judicialización del conflicto, la Municipalidad prorrogó la clausura por tiempo indeterminado. Fueron los vecinos quienes hacia fines de marzo visibilizaron las agresiones verbales a las que eran sometidos los pequeños.

La Municipalidad de Santa Fe prorrogó, "por un plazo indeterminado" la suspensión de las actividades en el Jardín Maternal Particular "Veo Veo", tras tomar conocimiento que un grupo de padres formalizó la denuncia penal por los supuestos malos tratos sufridos por sus hijos dentro de la institución.

En la resolución que se conoció esta semana, y lleva la firma del secretario de Educación y Cultura, licenciado Paulo Ricci, el municipio confirma que la suspensión regirá "hasta que se esclarezcan los hechos que dieron lugar a esta intervención y se definan los procedimientos a seguir", atento a las denuncias efectuadas ante la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En tal sentido, la fiscal de Gefas, Jorgelina Moser Ferro, confirmó a El Litoral que "se recibieron cerca de diez denuncias de padres que hacían referencias a malos tratos", por lo que el hecho, que comenzó el mes pasado como un escrache de vecinos, finalmente fue judicializado y está siendo investigado por la autoridad competente.

Audios y testigos

Además de las declaraciones , los padres "presentaron audios donde existe maltrato verbal con respecto a los chicos" por lo que "se inició una investigación para saber cuál era la situación" puertas adentro.

En busca de evidencias "se están citando testigos para ver qué aporta cada uno" y luego "vamos a ver si la causa puede prosperar desde el punto de vista penal o no, porque por el momento son solamente malos tratos verbales, por lo que tendría incumbencia una faz administrativa pero no una cuestión penal porque no habría lesiones constatadas", ahondó la Dra. Moser Ferro.

Para mayor claridad, la representante del MPA dijo que hasta ahora "no hay un imputado directo, porque no está acreditada la responsabilidad" de delito alguno. "Sí tenemos los audios donde surge todo el maltrato a menores, pero la agresión verbal en sí misma no es un delito", reiteró.

Buscan marcas

Para completar, aclaró que "estamos investigando en base a fotos de los menores que tuvieran alguna lesión, marca o lastimadura, para ver si fueron provocadas en el jardín o no".

A propósito de la titular del establecimiento y el personal, la fiscal sostuvo que no se le tomará declaración por el momento. Y dijo que tampoco se tomarán entrevistas en cámara gesell por el momento, "porque estamos hablando de niños de 6 meses a 3 años" de edad, la mayoría de los cuales no podrían expresar con claridad lo sucedido.

"Los chicos no se toca"

El caso que involucra al Jardín Veo Veo de avenida Aristóbulo del Valle 6643, saltó a la luz pública la semana del 21 de marzo, cuando un grupo de vecinos y comerciantes de la zona convocaron a los medios locales para contar lo que diariamente escuchaban desde afuera.

Realizaron una especie de "escrache" pegando carteles en el frente del jardín en el que se leía "Seño, de explicaciones" y "Los chicos no se tocan". Aunque no se formuló denuncia policial ni penal en forma inmediata, el caso público derivó en una primera intervención de la Fiscalía de Salidas Tempranas, que realizó una primera evaluación del tema y descartó que se tratara de un hecho delictivo. Luego, con el contenido de los audios, la fiscalía volvió a evaluar la situación y decidió tomar cartas en el asunto.

En la faz administrativa, el miércoles pasado -6 de abril- la Municipalidad suspendió las actividades del jardín Veo Veo, medida que prorrogó este lunes -11 de abril- por "plazo indeterminado".

"Habiéndose cumplido el plazo de prórroga de la suspensión dispuesta mediante resolución interna Nº 014/2022, de fecha 6 de abril de 2022, corresponde disponer una nueva prórroga de la suspensión de habilitación por un plazo indeterminado, hasta que se esclarezcan los hechos que dieron lugar a esta intervención y se definan los procedimientos a seguir", dice la resolución interna Nº 016/2022.