El rock local gana el escenario

Los Gastro y Skamas compartirán una noche dedicada a dos bandas emblemáticas de la movida santafesina, este sábado, en Tribus Club de Arte. En la previa del show, el “gastroboy” Maxi Schweizer habló con El Litoral sobre su live session de próxima aparición, sus 19 años de banda y las ganas de seguir adelante frente a las adversidades.

Los Gastro y Skamas se presentarán en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) el próximo sábado 16 de abril a las 21. Las entradas están a la venta en la boletería de Tribus (de 18 a 0) y a través del sistema Ticketway y sus puntos de venta (online y físicos).

Aprovechando el concierto, El Litoral conversó con Maximiliano Schweizer, vocalista de Los Gastro, formación con 19 años de trayectoria que hoy se completa con Juan Mussi en guitarras y coros, Matías Schweizer en bajo y coros, Nicolás Gaspoz en guitarras y coros y Javier Almazán en batería.

Sesionando

-Prometen temas nuevos, ¿son los que grabaron en live session en los estudios Romaphonic de Buenos Aires? ¿Cuándo se podrá ver ese material?

-Sí, nos estuvimos concentrando en la elaboración de esos temas y cómo estarán publicados para mediados de año, nos pareció una buena oportunidad para darle una probadita a la gente. Aunque uno de ellos ya lo tocamos en dos oportunidades, hay otros que van a ser estreno súper premium vip (risas).

-¿Cómo salió la idea de la live session? ¿Están a la busca de nuevos formatos para ir presentando las próximas canciones?

-Nos escribieron de Mural Producciones ofreciéndonos la idea. Justo teníamos tres canciones nuevas y nos pareció una buena chance para grabarlas en audio y video. También nos sedujo la idea de poder grabar en un estudio tan prestigioso como Romaphonic. Digamos que todo cuadro para hacer que se dé la idea de la live session.

En cuanto a los nuevos formatos, siempre buscamos adaptarnos a lo que pueda tener más llegada, pero al final de cuenta terminamos haciendo lo que nos pinta en el momento. Por lo que lo próximo puede ser un single, un EP, un LP o un álbum en vivo.

Experiencias

-Integraron en el compilado Mala Difusión 2020 Volumen 3, con “Amigos Zombies”. ¿Cómo llegaron ahí, y cuánto de proyección les dio?

-Eso surgió porque Nico ya había participado con ContraGolpe en una edición anterior del compilado. Le pasó los temas de la banda a Gustavo Tanussi, que es la mente maestra detrás de Mala Difusión, y le gustó mucho ese tema y lo puso en la lista. En cuanto a la proyección, sirvió mucho para interactuar con bandas del estilo de todo el país. Creo que fue una participación positiva y que se irá acrecentando con el tiempo.

-Atravesaron estos tiempos difíciles gracias a la amistad y hermandad que los unen. ¿Cómo se sostiene un proyecto así a lo largo del tiempo?

-Teniendo ganas de hacer cosas. No detenernos ni desanimarnos, aunque es súper difícil por momentos. Tenemos una buena relación entre los cinco y ya nos tenemos calados los tiempos de cada uno. Eso hace que discutamos poco y cuando hay alguna discusión, lo charlamos y le seguimos metiendo. Tener un proyecto así es como comer una naranja...

-En 19 años pasaron integrantes, perdieron un amigo, y sobre todo cambió la escena santafesina: sus modos de organizarse y los lugares para tocar, varias veces. ¿Qué imágenes te vienen a la cabeza cuando repasás las andanzas de la banda?

-De todo. Las amistades, la gente que conocí, la gente que se perdió, lo que se ganó y lo que se extravió. Creo que la banda luchó mucho por alcanzar un nivel de reconocimiento importante y se esfuerza por mantenerlo sin faltarse el respeto a sí misma. Por suerte en la mayoría de las situaciones que se me vienen a la cabeza son situaciones de felicidad. No existe para mi nada que me genere más alegría y felicidad que estar cantando en un escenario. Ojalá los momentos así sigan ganándole a los momentos feos.

-Durante el aislamiento hicieron un streaming desde el CCP. ¿Cómo viviste esa experiencia, siendo que parte de tu química en vivo es la interacción con el público?

-Fue muy raro porque no me dejaban moverme de una zona delimitada y, por ende, no podía tampoco interactuar con los chicos de la banda. Por suerte tanto encierro me dio tiempo a pensar cosas para decir por fuera de la interacción con el público. Además aproveché para charlar con los camarógrafos mientras filmaban, y eso ayudo un poco.

Futuro abierto

-¿Qué se viene para Los Gastro en este 2022?

-Nos queremos enfocar en hacer nuevas canciones y si los tiempos y los recursos lo permiten, buscar grabar más material nuevo, por fuera de la live session en Romaphonic. Si en el medio nos quieren invitar a tocar a algún evento gastronómico, mejor aún; ya que ¿qué mejor que Los Gastro en un evento donde se come? O en su defecto en un congreso de gastroenterología (risas).