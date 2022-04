https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 13.04.2022

El joven actor y modelo desmiente el comentario de su hermano Anthony en el que confirmaba que el mítico actor habría pedido tener una muerte digna.

Malentendidos El hijo menor de Alain Delon desmintió que su padre haya pedido la eutanasia

Ha sido una de las noticias más relevantes del comienzo del año a nivel internacional. El deseo de Alain Delon (86) de solicitar la eutanasia con el fin de tener una muerte digna, transmitido por su hijo Anthony Delon durante la presentación de su libro, encabezaba los titulares de numerosos medios de comunicación de medio mundo, momentos después de que el escritor contara la que se suponía era una de las últimas voluntades de vida de su padre.



No solo eso, también se hacía público un mensaje de despedida por parte del actor que de inmediato recibía respuesta de numerosos fans. "Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon".





Sin embargo, en las últimas horas, se ha producido un giro en los acontecimientos debido a la aparición del hijo pequeño de Alain Delon, Alain-Fabien Delon.



Un reciente post en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a este asunto, ha sido el detonante. El joven desmentía en sus stories las palabras de su hermano Anthony con un rotundo "no es cierto", refiriéndose al hecho de que su padre hubiera pedido a sus 86 años la muerte asistida para terminar con un presunto sufrimiento de vida, después de sufrir dos ACV y perder a su esposa hace un año.





Seguidamente, el joven se refería al malentendido explicando de una manera más detallada dónde estuvo el error. Según Alain-Fabien las palabras de Anthony fueron sacadas de contexto y lo que relataba era que, dado que a su madre no se pudo practicar la eutanasia al ser ilegal en Francia, el actor de 86 años decidió que cuando llegara su momento se tomaran las "decisiones necesarias" con su persona.



A este respecto Alain-Fabien aclaraba que su padre sí llegó a estar en esa situación, pero no lo hicieron porque se decantaron "por la vida".



Así, el actor y modelo parece haber dejado claro que, por el momento, su padre Alain Delon no piensa despedirse definitivamente de su familia en un corto espacio de tiempo: "Normalmente no hago esto, pero se nos ha ido totalmente de las manos. Han sido dos semanas en las que he leído en mensajes y en las llamadas revistas que mi papá va a ponerle fin a su vida a través de la eutanasia. Esa no es la maldita verdad. Una frase de un libro sacada de contexto es la causa de todo esto".