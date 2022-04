New York: detienen al sospechoso del tiroteo en el subte y será procesado

La policía de Nueva York arrestó este miércoles al principal sospechoso del tiroteo en el subte de esa ciudad estadounidense que el pasado martes dejó 23 heridos, 10 de ellos de bala, que comparecerá mañana ante un tribunal y será procesado por "ataque terrorista", informaron autoridades.

"Lo atrapamos", dijo el alcalde neoyorquino Eric Adams en conferencia de prensa al anunciar el arresto por videoconferencia, ya que el fin de semana dio positivo de Covid-19.

La policía había identificado a Frank James, un afroestadounidense de 62 años, como el sospechoso de haber activado dos granadas de humo cuando el vagón se acercaba a la estación de la Calle 36 en Brooklyn la mañana del martes, antes de hacer 33 disparos contra los pasajeros.

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67