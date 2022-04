https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 15.04.2022 - Última actualización - 0:09

0:06

Luego de que fuera contada la primicia durante el programa de Ángel De Brito, la hija del reconocido conductor se comunicó con el programa para confirmar la noticia.

Televisión Morena Rial está embarazada de su segundo hijo: "Mi papá quedó shockeado" Luego de que fuera contada la primicia durante el programa de Ángel De Brito, la hija del reconocido conductor se comunicó con el programa para confirmar la noticia. Luego de que fuera contada la primicia durante el programa de Ángel De Brito, la hija del reconocido conductor se comunicó con el programa para confirmar la noticia.

Morena Rial está embarazada de su segundo hijo. La primicia la dio Ángel De Brito en LAM, donde empezó presentando la noticia como un enigmático y terminó revelando que quien lleva dos meses esperando un bebé es la hija Jorge Rial.

More vive actualmente en la provincia de Córdoba y desde hace dos meses está de novia con "El Maxi". Ella ya es madre de Francesco, fruto de su relación con Facundo Ambrosioni. El niño tiene ahora 3 años.

Cuando De Brito dialogó por vía telefónica con Morena, la joven contó: "Estoy muy bien aquí en Córdoba. Estamos mirando el programa con mis amigas y mi suegra". En cuanto al modo en el que está llevando el embarazo, explicó que esta vez "viene con bastantes náuseas". "Lo que pasa es que como tengo hecho un by pass (gástrico) es más complicado", añadió.

"¿Cómo te enteraste de que estabas embarazada?", le preguntaron a Morena Rial. Ella explicó que venía teniendo vómitos y que no se sentía bien. "Maxi me dijo que hiciéramos un test de embarazo -respondió-. Yo no quería porque pensé que no podía ser, que no iba a dar positivo... Pero lo hice y... dio positivo".

Tras contar que lleva dos meses de romance con El Maxi, quien tiene una hija de 9 años, fruto de una relación anterior, Morena indicó que apenas el test le dio positivo, ella se lo contó a su hermana Rocío Rial. "El problema para las dos era decírselo a mi papá. Pensábamos que se lo iba a tomar mal...", admitió.

"Pero, gracias a Dios, él se lo terminó tomando bien...", sostuvo. A Jorge Rial, con todo, la noticia lo tomó por sorpresa y su primera reacción, según dijo la propia More, fue quedar en shock.

El modo en el que le llegó la noticia a Jorge Rial fue entre insólito y tierno. Morena declaró en LAM que en el fin de semana último, ella viajó especialmente a Buenos Aires para decirle a su padre que está embaraza de su segundo hijo.

Con el propósito de conversar sobre ese tema, que era algo espinoso, el domingo fueron a almorzar. Junto a Morena y Jorge, estaba el pequeño Francesco, de tres años. "Yo ya le había explicado al nene: 'Mamá tiene un bebé en la panza'", detalló More.

Y siguió con el relato de la situación en la que el ex conductor de Intrusos supo que será abuelo por segunda vez. "Estábamos sentados comiendo. Yo esperaba el momento del postre para decírselo a mi papá. Pero antes, de pronto, Francesco larga: 'Tatita, mamá tiene un bebé en la panza'".

Según More, su padre Jorge la miró fijo y exclamó: "¡¿Es mentira, no?!". "Y yo le dije: 'No, papi, estoy embarazada'. Fue muy difícil... Mi papá quedó shockeado. Pero después, lo tomó bien y se puso re contento", comentó la joven.

"¿Y qué te dijo tu papá después de asimilar la noticia?", le plantearon. "Que me cuide -contestó More-. Después hicimos una videollamada con Maxi y mi papá le dijo que me cuide porque yo ya la había pasado mal".

En cuanto a Facundo Ambrosioni, su ex pareja y padre de su hijo Francesco, Morena dijo que quería contarle la novedad personalmente. Pero al saber que la noticia de su embarazo de dos meses ya se había filtrado a la prensa, optó por avisarle vía mensaje.

"Mi ex se enteró ayer -precisó-. Con Facundo, está todo bien. Yo no sabía cómo decírselo porque hace mucho que no nos vemos. Pero al final, se lo tuve que decir por un mensaje. Supuestamente, se lo tomó bien".

"¿Querés tener un nene una nena?", le consultaron las panelistas de De Brito. "Nena o nene me es indiferente. Pero todas mis amigas me dicen que va a ser nena", sostuvo Morena. El parto, explicó, será en Buenos Aires. "Quiero que nazca ahí, porque es donde atiende mi médico, y yo confío en él. Pero después me voy a quedar a vivir en Córdoba", adelantó.

¿Tiene Morena Rial planes de casamiento con su flamante novio El Maxi, padre del hijo que está esperando? "Yo estoy muy enamorada de Maxi, pero el casamiento me da un poco de miedo, porque la gente se casa y después está todo mal", dijo la hija de Jorge Rial.