https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 16.04.2022 - Última actualización - 8:30

8:29

Arden las redes sociales Cansada de los rumores, "China" Suárez salió con un fuerte mensaje en Instagram

María Eugenia “la China” Suárez estalló en Instagram luego de que, en las últimas horas, varios programas de espectáculos la vincularan nuevamente con el futbolista Mauro Icardi, esposo de Wanda Nara.

En el programa Socios del espectáculo una de las panelistas habría revelado una frase de la propia actriz en medio del escándalo por el llamado "Wandagate". "Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona Norte", sería la expresión en cuestión.

En un giro insólito, pública esa frase salió a responder el intendente del partido de Berazategui, Juan José Mussi. “Estoy orgulloso de cada Rosa de Berazategui porque son las que trabajan para salir adelante, siendo muchas jefas de familia. ¡Se empoderan cada día para no depender de nada ni nadie! ¡No salen ni saldrán en las revistas, pero son las modelos reales!”, dijo el mandatario.

Foto: Instagram

La respuesta de la ex Casi Ángeles no tardó en llegar. “Señor intendente, póngase a trabajar en vez de perder el tiempo consumiendo mentiras. Y discúlpese conmigo por difundir algo que no es cierto. Ya estamos grandes para el ‘le dijo que dijiste que me dijo que dijo’. Basta”, exclamó.

Luego, apuntó sus cañones a Adrián Suar, gerente de programación de eltrece, la señal que transmite Socios del espectáculo. “Siempre fomentando el odio y el puterío, @elchuecosuar -sostuvo-. ¿Ya estaríamos, no?”.

Y agregó: “Sigan metiéndose en la cama y en la vida de las mujeres. Exponiendo, intentando hundir, mintiendo. En unos años, seguramente, estaremos hablando del acoso y la carnicería mediática, y lamentándonos de los desalmados que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan”.