Harry Styles y su presentación en el Coachella 2022

Sábado 16.04.2022

El cantante británico brindó un emotivo show en el festival que arrancó este fin de semana y continúa del 22 al 24 de abril.

Este viernes por la noche, en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022 que se lleva a cabo en la ciudad estadounidense de Indio, en el estado de California, Harry Styles tuvo una emotiva presentación.

“Durante los próximos 80 minutos, nuestro trabajo es entretenerlos. Les prometo que haremos todo lo posible. También ustedes tienen un trabajo: divertirse lo más que puedan. Quiero que sean quienes siempre quisieron ser en este campo esta noche”, dijo Harry para dar inicio su show.

El festival comenzó este fin de semana y tendrá una segunda parte del 22 al 24 de abril. El ex One Direction fue el encargado del cierre en el escenario principal del evento, donde se presentaron artistas como Daniel Caesar, Anitta, Lil Baby, MIKA y Princess Nokia.

Según informó la revista Variety, la lista de canciones de Harry Styles comenzó con su reciente estreno As It Was y continuó con los éxitos Adore You y Golden. Luego, siguió con Carolina; Woman; Boyfriends; Cherry; Lights Up y She. Más adelante, el set se completó con Canyon Moon, Treat People With Kindness y What Makes You Beautiful, el hitazo de One Direction.

Tras una hora de show, Harry cantó Man! I Feel Like a Woman! y el tema You’re Still the One junto a la cantautora Shania Twain. "En el coche, con mi mamá, cuando era niño, esta mujer me enseñó a cantar. También me enseñó que los hombres son basura. Pero los recuerdos que me diste con mi madre nunca los olvidaré", expresó Styles a la artista canadiense.

El espectáculo siguió con Late Night Talking, Watermelon Sugar, Kiwi y cerró con el éxito Sign of the Times.

En diciembre, Harry Styles visitará por segunda vez Argentina, en el marco de su gira mundial “Love On Tour”, con dos shows a realizarse el 3 y el 4 de ese mismo mes.