Se nota el cansancio y la falta de seguridad atrás

Independiente fue más vistoso y Colón mejoró algo en el complemento. Al menos, eso le sirvió para emparejar el trámite y ser un poco más agresivo. Le vienen convirtiendo muchos goles de cabeza.

No creo que esté mal el empate, por más que el juego de Independiente resultó más vistoso que el de Colón. Es cierto que el primer tiempo de Colón fue flojo y que el empate parcial (1 a 1) era lo mejor que le había pasado. Pero también es verdad que Independiente toqueteaba lindo la pelota en las inmediaciones del área, obligaba a un desgaste extra (no hay nada peor que correr sin encontrar la pelota) pero no creaba situaciones suficientemente claras como para acumular méritos. Y en el segundo tiempo, Colón cambió el esquema (pasó a un 4-4-2), juntó más gente en el medio, se adelantó 10 o 15 metros en la cancha y eso le permitió mejorar un nivel que en ningún momento llegó a ser bueno, pero que le alcanzó para emparejar el trámite del partido.

Beltrán (6) volvió a ser lo mejor del equipo. La jugada del primer gol es toda suya, porque arrancó después de una maniobra de ataque del rival, tocó con el Pulga y fue a buscar la devolución, definiendo con un preciso remate cruzado. Además, las corrió todas.

El equipo no estuvo sólido atrás. Le están convirtiendo goles y varios de ellos de cabeza, aspecto que llama la atención. Meza (4) se debatió entre algunas proyecciones peligrosas y espaldas que se descuidaron demasiado; terminó “fundido” y pidiendo el cambio. Garcés (5) tuvo que trabajar mucho a sus espaldas, complicado también por las apariciones de Blanco, que fue la gran figura que tuvo el partido. No fue un buen partido de Goltz (5) ni tampoco de Delgado (5), que arrancó como tercer marcador central y terminó jugando de marcador lateral izquierdo cuando se cambió el esquema. Y Teuten (4) arrancó intentando complicar con alguna subida por izquierda, pero a medida que fueron pasando los minutos empezó a denunciar un declive físico advertido por el técnico, que resolvió su modificación. Burián (5) no pudo hacer nada en los goles y tuvo una buena intervención en el segundo tiempo, antes del segundo empate de Independiente, con un remate de Pozzo que lo obligó a exigirse.

En el mediocampo, Bernardi (4) estuvo desconocido. Arrancó por izquierda, posición en la que viene jugando últimamente y luego pasó a la derecha, cuando el equipo se paró con doble línea de cuatro. No aportó ni en ataque ni en defensa. Lértora (5) fue, quizás, el más regular de los tres aunque tuvo pasajes del partido en los que no pudo encontrar la pelota y Aliendro (5) está lejos de su nivel y sólo mantiene ese sacrificio que no negocia. Por momentos quiso aparecer en el partido, pero con imprecisiones y sin la gravitación que el equipo necesita.

El Pulga Rodríguez (6) tiene esas cosas que lo convierten en un jugador diferente. Podrá desaparecer del partido o cometer algunos errores en los pases que no son propios de alguien muy seguro en el manejo de la pelota, pero aparece en una jugada y es capaz de convertir un golazo como el que convirtió de tiro libre.

En el “movimiento del banco” que hizo Falcioni, hubo un cambio obligado que fue la salida de Meza para la entrada de Sandoval (4), con escaso aporte ofensivo y algunos problemas en la marca cuando Independiente volcó el juego por su sector. Farioli y Pierotti le dieron aire al mediocampo y sirvieron para que en la parte final se equilibren las cosas desde lo físico, teniendo en cuenta que en buena parte del encuentro dio la impresión de que Independiente estuvo más entero, en ese aspecto, que Colón, en tanto que Farías se pasó a veces de revoluciones queriendo hacer todo en quince minutos, mientras que Wanchope Abila no siempre fue bien abastecido.

Entre el cansancio que se notó en algunos pasajes del partido, la falta de solidez defensiva que viene mostrando el equipo (le vienen convirtiendo muchos goles y en todos los partidos) y algunos rendimientos individuales que están bajos y cuesta remontar, Colón es un equipo que no termina de brindar una imagen convincente. En este partido, si algo no le faltó fue eficacia ofensiva. No creó muchas situaciones y marcó dos goles. Sin embargo, eso no le alcanzó para ganar, aún estando dos veces arriba en el marcador. El hecho de no haber sabido sostener el resultado ni tampoco aprovechar situaciones muy propicias (en algunas pasajes, como pasó en el momento del primer gol, haciendo menos que el rival), lo llevó a este nuevo empate y estira la racha de seis partidos en el torneo local sin victorias. Ahora, está obligado a sumar mucho (casi diría que a ganar los cuatro partidos que faltan) para tener chances de entrar entre los cuatro primeros, en una zona en la que hay equipos que no aflojan (Estudiantes y Tigre), más la sorpresa de Aldosivi de Mar del Plata metido entre los líderes.