https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 16.04.2022 - Última actualización - 20:57

20:52

El técnico sabalero dijo que el martes llevará a Buenos Aires a los mismos jugadores que concentraron para este partido con Independiente, aunque dejó deslizar que habrá cambios. Luego del partido con Olimpia, el 28, Colón jugará con menos de 48 horas de descanso, ante Arsenal.

Las conclusiones luego del partido Falcioni: "Vamos a pelear los dos frentes" El técnico sabalero dijo que el martes llevará a Buenos Aires a los mismos jugadores que concentraron para este partido con Independiente, aunque dejó deslizar que habrá cambios. Luego del partido con Olimpia, el 28, Colón jugará con menos de 48 horas de descanso, ante Arsenal. El técnico sabalero dijo que el martes llevará a Buenos Aires a los mismos jugadores que concentraron para este partido con Independiente, aunque dejó deslizar que habrá cambios. Luego del partido con Olimpia, el 28, Colón jugará con menos de 48 horas de descanso, ante Arsenal.

Julio César Falcioni advirtió que “vamos a pelear en los dos frentes” y dijo que “analizaré los esfuerzos individuales de los jugadores y trataré de poner siempre el mejor equipo”, como corolario de un empate que no llenó a ninguno de los dos entrenadores, porque tanto Colón como Independiente precisaban ganar este partido.

“En el segundo tiempo corregimos cosas, salimos con otro formato y fuimos más agresivos, tuvimos otra actitud”, señaló el técnico sabalero, a la vez que resaltó que “en esa parte final, fuimos más protagonistas”, marcando una clara diferencia de un tiempo al otro.

También reconoció Falcioni el hecho de “haber recibido muchos goles”. Y dijo que “tendremos que corregir para ser más seguros. No responsabilizo a nadie. En todo caso, tendré que ser yo el encargado de encontrarle la vuelta para que eso no nos vuelva a suceder y logremos esa solidez que nos falta”.

Dijo también que “soy consciente de que suceden cosas cuando se juega la doble competencia. Por eso, con el recambio, estamos tratando de igualar los esfuerzos. Ahora, por ejemplo, tendremos que jugar el martes y luego el viernes, pero la otra semana nos tocará el jueves 28 a las 21 de Argentina contra Olimpia y menos de cuarenta y ocho horas después de terminado el encuentro, tendremos que jugar el 30 a las 21.30 contra Arsenal”.

Luego de confirmar que a Buenos Aires, para jugar el martes contra Huracán, “viajará el mismo grupo que concentró para este partido”, admitió que “todos los jugadores son distintos; hay distinto biotipo y distinto tiempo de recuperación. No todos son iguales”.

También valoró el esfuerzo que hacen los jugadores. “Se están cuidando mucho, se han puesto las pilas y eso es muy importante para un entrenador”, señaló el técnico rojinegro, quien se estrechó en un fuerte abrazo con Eduardo Domínguez, en medio de la ovación que recibió el ahora entrenador de Independiente.

Por último, dejó una reflexión del partido y señaló que “nos llegan poco y nos convierten mucho, y eso no me gusta. Independiente juntó muchos volantes en el medio y manejó la pelota más que nosotros, no pudimos encontrar espacios, pero creo que en el segundo tiempo logramos revertir la situación y noté que hubo otra actitud”.