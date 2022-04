https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Tate disputó un partido flojo y cayo sin atenuantes ante San Martín de Corrientes por 105 a 91.

Básquet Unión no pudo con San Martín y jugará el playout El Tate disputó un partido flojo y cayo sin atenuantes ante San Martín de Corrientes por 105 a 91.

Germán Viganotti

Unión necesitaba de un triunfo y otros resultados que lo ayudaran para llegar con chances a la última fecha, esto no sucedió y el equipo deberá jugar la serie por la permanencia ante Hispano Americano.

Dentro de un partido accidentado para el elenco Rojiblanco, San Martín hizo valer su jerarquía y se llevó la victoria de Santa FE. Maximiliano Martpin fue el máximo artillero del Tate con 19 puntos.

En la previa Unión llegaba a este encuentro con un record de 13-23 y además de caer en su última presentación en casa ante Regatas de Corrientes en tiempo suplementario. El rival (record 21-15), de ganar como visitante sobre La Unión de Formosa y con la necesidad de sumar buscando la mejor posición de cara a los playoffs.

Unión con Andrés Jaime y Devin Watson en el armado, Daniel Hure en la ayuda más Jeantal Cylla e Iván Basualdo para batallar en las alturas, el salto inicial fue para la visita que intentó resolver con tiro desde el córner que no llegó a destino.

En la réplica el Tatengue salió rápidamente de contra, Watson atacó el canasto y recibió falta que cambió por goles en la apertura del tanteador.

En la salida de San Martín, recuperó rápidamente el equipo dueño de casa que trasladó muy bien la bola, esta cayó en las manos de Watson que penetró la defensa rival convirtió y sacó el punto extra desde los libres para el 5-0 en favor de Unión.

San Martín tomó nota de Watson, comenzó a bloquear al americano y de a poco fue imponiendo su juego que se basó básicamente en poner la bola profunda por arriba de la defensa, y allí en la zona pintada siempre estuvo bien parado alguno de los pivot visitante.

Con el partido igualado tras un triple de Emiliano Basabe, Sanma comenzó a tomar las riendas del partid, a pesar de que ninguno se pudo imponer en el luminoso con una ventaja importante.

Cruzando el meridiano del parcial Unión con ventaja mínima lo perdió a Andrés Jaime por un golpe en una de sus rodillas y a partir de allí el partido cambió su rumbo.

Porque la visita encontró la forma de frenar el juego fluido y aceitado que genera Jaime en Unión, que sufrió en defensa, las jugadas en su zona pintada las sufrió demasiado y además le costó convertir en ataque. Pese a esto, pudo cerrar el parcial igualados en 20.

Ya en el segundo cuarto, el Tate con Gastón Bertona en la base, Jordi Godoy, Maximiliano Martín más Everett y Bombino en el ataque, en un comienzo que fue de golpe por golpe, de mucho estudio por parte de los entrenadores.

Para destacar el recupero de Godoy, que fue al suelo, ganó y cedió la bola para Bombino, el cubano exigió y asistió a Bertona que anotó un exquisito triple. Tras esto llegó el primer tiempo muerto de la visita.

El encuentro entró en una meseta, sin que ninguno de los dos equipos pudiera despegarse en el marcador en este pasaje. Con un partido de momentos para cada lado, Unión sufrió las jugadas elaboradas desde el eje en la visita, sin poder encontrar solución a las pelotas que cayeron en la zona pintada. Ponce acudió nuevamente al minuto para refrescar ideas.

San Martin basó su juego en la paciencia con muchas variantes en ataque lastimando cada vez que se lo propuso, obligó continuamente al error a Unión que resolvió de apuro muchas veces

Sobre el final, del primer tiempo, San Martin aprovechó sus oportunidades y saco una renta de 7 en el luminoso.

De nuevo a las acciones, el trámite del juego no varió, por contrapartida fue muy cuesta arriba para Unión, ya que la visita no cambió su juego, prolongó el buen cierre de la primera etapa al segundo tiempo y cada pelota que cayó en las manos de los jugadores visitantes fueron demasiado ante un equipo necesitado.

La visita sin sufrir en defensa, sacó 11 de ventaja casi sin despeinarse y obligó al tiempo muerto en el local. A la vuelta de esto no cambió nada, Unión desbalanceado en general, sobre todo en defensa no pudo imponerse nunca, estuvo muy lejos del juego de San Martín y casi que no opuso resistencia.

El último cuarto estuvo de más, porque la ventaja no solo en el tanteador quedó muy lejos del alcance del Tate, sino que en el juego el elenco Rojiblanco no se encontró nunca con su mejor faceta, y a pesar de que buscó de todas las maneras posibles, lo realizado por Sanma en el tercer cuarto cerró el partido. Para destacar la insistencia de Bertona y del capitán Martín que intentaron con sus aportes individuales acortar la distancia en el marcador.

Final y derrota para Unión, que con los resultados que se dieron en otros partidos ya sabe que jugará la llave por la permanencia ante el equipo sureño, que en la temporada regular le ganó en ambos enfrentamientos, pero que se reforzó de última y será un escollo duro.

Síntesis

UNIÓN (91): Andrés Jaime (3), Devin Watson (14), Daniel Hure (9), Jeantal Cylla (6), Iván Basualdo (2). (FI); Maximiliano Martín (19), Gastón Bertona (13), Jordi Godoy (7), Pedro Bombino (3), Justin Everett (13), Julián Salaberry (2). DT: Juanfra Ponce.

SAN MARTÍN (105): Gastón García (9), Javier Saiz (15), Emiliano Basabe (20), Matías Solanas (12), Fabián Ramirez Barrios (7)(FI); Pedro Ianguas (4),Santiago Ferreyra (10), Franco Méndez (6), Rolando Vallejos (16), Maximiliano Andreatta (0), Leandro Mainoldi (6), Dylan Bordon (0). DT: Diego Vadell.

Parciales: 20-20, 25-32 (45-52) // 17-30 (62-82), 29-23 (91-105).

Árbitros: Fernando Sampietro, Ariel Rosas e Iván Andereggen.

Cancha: Ángel Malcivicno.