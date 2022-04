Un tropiezo en la noche de Avellaneda

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La “Academia” fue superior en el primer tiempo, se puso en ventaja con un gol de Copetti y después perdonó. Al tatengue no le alcanzó con el empuje del final para llegar a la igualdad.

Unión cayó 1 a 0 ante Racing en su encuentro correspondiente a la décima fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Enzo Copetti, a los 27 minutos de la primera mitad, marcó el único gol de la “Academia”, que fue superior durante la primera mitad y justificó la ventaja con la que se fue al descanso.

El equipo rojiblanco fue a buscar el empate en el tramo final -un poco por voluntad propia y otro por el quedo de su rival- pero no fueron suficientes los últimos minutos para llevarse algo de Avellaneda. Con la derrota el tatengue dejó pasar la chance de volver a meterse entre los cuatro primeros de su grupo, quedó en 17 unidades y por ahora la diferencia de gol lo deja afuera de los puestos de clasificación.

A los 35 segundos Unión recuperó la pelota, Portillo tocó profundo para Luna Diale que envió un centro al segundo palo y nadie llegó para conectar. Fue una de las pocas veces en toda la primera mitad que el equipo de Munúa aprovechó para atacar los espacios ofrecidos por la defensa local.

De a poco Racing se fue adueñando de la pelota y haciendo méritos para ponerse en ganancia. A los 12 minutos, un pase entre líneas dejó a Copetti mano a mano con Mele y el delantero definió cruzado apenas desviado. La jugada fue anulada por fuera de juego, pero resultó un llamado de atención para la línea de cuatro defensores rojiblancos.

Pero Unión pareció no tomar nota de esta advertencia porque instantes más tarde Racing volvió a avisar con una jugada con el sello de Gago. Salió jugando desde el fondo y, tras una sucesión de pases, Chancalay lo asistió a Copetti con un centro cruzado que el ex Atlético Rafaela hubiera transformado en el 1-0 de no ser por la atinada intervención del asistente Facundo Rodríguez, que marcó un milimétrico fuera de juego luego corroborado por el VAR.

Unión respondió con una pelota profunda de Nardoni para Luna Diale que no prosperó. Pero el conjunto visitante estuvo llamativamente carente de ideas en la noche de Avellaneda.

Para colmo, en la siguiente oportunidad que tuvo la “Academia” no perdonó. Nardoni falló en la salida, trastabilló con la pelota dominada y se la regaló a Moreno que abrió rápido para Domínguez, éste la cruzó desde la derecha y Copetti por el centro apareció para empujarla al gol.

El tanto le puso justicia al marcador porque en la primera media hora el local lució más preciso en el manejo de la pelota y generó peligro ante un equipo tatengue que se agrupó atrás y buscó algún envío largo -generalmente para las subidas de Machuca a las espaldas de Mura- casi como único recurso para contragolpear.

Racing se sintió cómodo con la ventaja, continuó haciendo circular el balón a placer y encontró los espacios para atacar. Fundamentalmente por el sector izquierdo, donde Chancalay desbordó cada vez que encaró. Por ejemplo, a los 38 minutos el entrerriano de Viale armó una gran jugada personal, llegó al fondo y tiró un centro centro que en primera instancia despejó Corvalán, pero en el rebote Miranda exigió a Mele y lo obligó a estirarse contra el palo izquierdo para mandarla al córner.

El tatengue hizo muy poco hasta el cierre de la primera mitad. Cuando intentó presionar la salida de Racing quedó desarticulado y al dueño de casa no le costó demasiado avanzar hasta el área rojiblanca. Tampoco le alcanzó con la voluntad de Luna Diale, el más activo en la ofensiva visitante, para generar alguna situación de peligro que inquietara al arquero Gómez.

A la vuelta del descanso el técnico rojiblanco buscó darle mayor peso ofensivo a su equipo mandando a la cancha a Peralta Bauer en reemplazo de un poco participativo Gallegos. Pero Racing salió decidido a llevar el encuentro a campo rival y asustó a los 2 minutos con un cabezazo de Sigali que salió apenas desviado.

Unión buscó progresar por la banda derecha, aunque por allí Machuca estuvo impreciso y perdió casi siempre los duelos con Mena. Y con el correr de los minutos logró equilibrar la pelea en la mitad de la cancha y adelantarse un poco en el campo.

Sin embargo, aún en ese contexto la “Academia” se mostró más peligrosa e incisiva. Antes del cuarto de hora, Chancalay se tiró a volantear y abrió la pelota para Domínguez que escaló por derecha, tiró un centro bajo para la entrada de Alcaraz y éste remató débil a las manos de Mele.

La postura rojiblanca ya no fue tan pasiva como en la primera mitad e intentó pelearle el protagonismo del partido al dueño de casa. Entonces Gago mandó a la cancha a Cardona para que el colombiano se adueñe de la pelota y la distribuya para volver a lastimar.

Con un trámite más de ida y vuelta, el tatengue contragolpeó por la derecha con la velocidad de Machuca que cruzó una pelota peligrosa para González, el “Pipa” la bajó al medio de cabeza y de manera oportuna apareció Gómez para desbaratar el peligro. Y poco más tarde Luna Diale exigió al arquero -resolvió bien- con un disparo desde la medialuna.

Cuando creció la producción del mencionado Machuca y Nardoni los encontró a él y a Gastón González se vio lo mejor de Unión. Sin ser demasiado punzante, hizo retroceder a Racing que ya no pudo manejar el juego a gusto y se fue replegando cada vez más cerca de su área.

Con el tiempo cumplido, Unión tuvo el empate con un tiro libre llovido de Zenón -había ingresado minutos antes- que bajó Calderón de cabeza y Peralta Bauer, por el segundo palo, no pudo batir al “Chila” Gómez.

En los instantes finales el tatengue le tiró el carro encima al rival, que desperdició sus chances para liquidar cuando tuvo su momento y tuvo que sufrir. El empuje final no fue suficiente y el elenco rojiblanco dejó pasar la oportunidad de volver a meterse en zona de clasificación y achicar distancias con el líder de su zona.

Síntesis

Racing1

Unión0

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Leonel Miranda, Aníbal Moreno; Carlos Alcaraz, Enzo Copetti y Tomás Chacalay. DT: Fernando Gago.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Emanuel Brítez, Claudio Corvalán; Imanol Machuca, Juan Nardoni, Juan Carlos Portillo, Gastón González; Matías Gallegos y Mauro Luna Diale. DT: Gustavo Munúa.

Goles: en el primer tiempo, 28m. Copetti (R)

Cambios: en el segundo tiempo, al inicio, Mariano Peralta Bauer por Gallegos (U); 13m. Edwin Cardona por Domínguez (R); 14m. Diego Polenta por Vera (U); 27m. Nery Domínguez por Alcaraz y Gonzalo Piovi por Mena (R); 28m. Enzo Roldán por Portillo (U); 39m. Kevin Zenón por Luna Diale y Brian Blasi por Brítez (U); 43m. Jonathan Gómez por Copetti y Matías Rojas por Moreno (R).

Amonestados: F. Domínguez, Copetti (R); Portillo, Brítez (U)

Árbitro: Darío Herrera.

Cancha: Racing.