A los besos: Meghan y Harry inauguran los Juegos Invictus

Meghan Markle y el príncipe Harry han inaugurado este sábado en La Haya la quinta edición de los Juegos Invictus fundados por el hijo del príncipe Carlos en 2014 en homenaje a los militares veteranos o heridos en acto de servicio. Han protagonizado varios momentos entrañables y pronunciado palabras significativas. Quizá el instante que más ha llamado la atención ha sido en el que Harry y Meghan, en el escenario del auditorio donde ha tenido lugar la gala de apertura de los Invictus, se han besado cariñosamente.

