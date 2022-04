Se filtraron mensajes que Icardi habría mandado al entono de la China Suárez hace meses

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.04.2022 - Última actualización - 1:48

1:30

Se trata de un pedido para “hacer recapacitar” a Wanda Nara, cuando se fue de su casa en octubre de 2021 tras enterarse del encuentro entre la actriz y el futbolista.

Este martes, Luli Fernández dio a conocer en Socios del espectáculo un mensaje que Icardi le habría enviado, en octubre de 2021, a una persona muy cercana a la “China Suárez, en momentos en que se rumora que la actriz volvió a contactarse con el futbolista.

“Esto circuló en la agencia que la representa a la China, y también a Zaira, Wanda (Nara) y a mí, entre tantas otras. Me costó mucho conseguir estos fragmentos, y demuestran que cuando explota el Wandagate, Mauro, en la desesperación porque Wanda le deja de hablar y se toma un avión a Milán, intenta contactar al círculo más íntimo de ella para que lo ayuden a hacerla reflexionar. Entre esas personas, contacta a Zaira, a Nora -Colosimo, la mamá de la empresaria- y a una booker que le lleva adelante la agenda de trabajo a la China”, comenzó contando la panelista. Y detalló: “La booker no responde este mensaje, pero sí le da noticia a la China de que Mauro estaba haciendo este pedido desgarrador”.

En tanto, Rodrigo Lussich fue el encargado de leer al aire el contenido de dicho chat: “Te escribo por acá porque mi Instagram lo cerré. Quería hablar con vos porque le están llegando a Wanda muchas mentiras y barbaridades que no son reales. Quiero recomponer mi familia, fui un estúpido por hacer lo que hice, no se lo merecía ni Wanda ni mis hijos. Yo le conté todo lo que pasó”. En ese sentido, el conductor opinó: “Él lo manda, además, para que le llegue a la China y frene, pero lejos de eso, ella le escribe de vuelta y manda a un cómplice”. Sin embargo, cabe aclarar que el jugador es el que había bloqueado a la ex protagonista de ATAV de las redes, por lo que llama la atención que luego intentara contactar a su entorno.

El último viernes, harta de los constantes rumores sobre su vida privada, Suárez publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales. “Sigan. Metiéndose en la vida y cama de las mujeres, sigan. Exponiendo, intentando, hundir, mintiendo. En unos años seguramente estemos hablando del acoso y la carnicería mediática, y estaremos lamentándonos. De los desalmadxs que se sientan a decir pelotudeces porque les pagan. Los primerxs que lamentan cuando alguien se mata porque le hacen bullying, hacen lo mismo y peor. Hostigan, disfrutan y difunden mientras se ríen cuando se filtran fotos de una mujer desnuda sin su consentimiento. Son el mal”, había escrito en sus historias.

En tanto, este sábado Marcelo Polino había contado cuál es la postura de la China. El periodista explicó que, después de muchos meses, Suárez le habría vuelto a contestar un mensaje. “Me dijo que ni en pedo, que no quiere saber nada con Mauro ni con esa gente”, señaló.

En relación al fuerte descargo que publicó Eugenia en su cuenta de Instagram, a raíz de las críticas que recibió por este supuesto nuevo intento de acercarse a Icardi, Polino aseguró haciendo especial referencia a Socios del Espectáculo, el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por Eltrece: “En todos los programas hablaron, pero ella solo se enojó con el más exitoso claro”.