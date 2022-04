https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 19.04.2022 - Última actualización - 4:02

4:00

Aclaraciones sobre un tema complejo.

Por Sebastián Creus Menores y delito (Nota II) Aclaraciones sobre un tema complejo. Aclaraciones sobre un tema complejo.

Por Sebastián Creus (*) Juez de la Cámara Penal. Co-redactor del Código Procesal Penal ley 12.744.

Con respecto a los menores involucrados en la comisión de hechos delictivos, las normas vigentes exigen una respuesta especializada (ver Nota I, publicada por El Litoral en la edición del pasado 13 de abril), incluyendo lugares de ejecución de la pena o de tránsito institucionalizado durante el proceso (antes de la sentencia, mientras se hace el juicio, y que puede incluir privaciones de libertad), separados, distintos de los de mayores de edad.

Esta exigencia no se ha cumplido o se ha cumplido a medias. En Santa Fe -a la provincia me refiero- hay pabellones especiales en las unidades del Servicio Penitenciario. Si bien esa separación puede decirse que es mínimamente respetuosa de la ley, dado que transcurren las privaciones de libertad con una atención profesional individual más enfática y adecuada, lo cierto es que la inserción en un ámbito general penitenciario no deja de permear aspectos inadecuados del tratamiento para mayores a los menores.

Según una observación de gran cantidad de casos y el análisis científico de la criminología, está claro que existen características que se producen constantes en las personas jóvenes que cometen delitos. Obviamente hay contextos de falta de educación formal, familias cercadas por la marginalidad e inestabilidad laboral y la insuficiencia económica, medios sociales culturalmente incididos por conductas adictivas, la falta de satisfacción de necesidades de salud, carencias que se reflejan en falta de adaptación a las reglas; frustración y violencia, en definitiva.

Son tan profundas las necesidades que trazan un abismo social concreto y que autorizan la afirmación que es necesaria e ineludible la regulación del enjuiciamiento de menores en un Código Procesal Penal Juvenil, que como la sociedad reclama, brinde respuestas integrales, con una intervención del estado de manera multidisciplinar del menor sometido a proceso como de la víctima, su familia y entorno.

Por supuesto que la ley procesal, aquella que regula la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos por menores, debe ser adecuada a las nuevas situaciones que plantea el actual Código Procesal Penal de Mayores, para decirlo de alguna manera. Ambas leyes procesales están desfasadas porque el último es actual, moderno, con gestión oralizada y con investigación a cargo del fiscal, desformalizada, más rápido, etc., mientras que el primero sigue siendo escrito, con la investigación a cargo de un juez o jueza, que utiliza aún el "patronato tutelar del menor". Urge actualizar y unificar los sistemas e implementar intervenciones próximas, directas y concretas en las funciones de prevención y en las de atención a la minoridad.

En alguna oportunidad propuse constituir lo que se podrían denominar "centros de intervención barriales o vecinales", donde se pudieran abordar todas las problemáticas conflictivas del menor y su familia, junto con intervenciones judiciales más cercanas e inmediatas.

Proyecto de código

Cuando estaban terminadas estas líneas, se propone nuevamente una reforma del Código Procesal Juvenil, de la cual dan cuenta varias crónicas. He tenido oportunidad de analizar -rápidamente- el proyecto y se puede decir que, independientemente de algunas cuestiones técnicas opinables, resuelve el problema central: coordina la norma local con todos los tratados, convenciones, instrumentos y fallos internacionales que son obligatorios para nuestro Estado, en protección de los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes. Si bien estas normas superiores ya eran directamente vigentes, la falta de adecuación del proceso local (por la antigüedad de la ley), presentaba dificultades permanentes que abonaban procesos lentos, a veces arbitrarios y otros problemas prácticos difíciles de solucionar.

Como ésta es una oportunidad para dar noticia de la situación, creo conveniente, antes que realizar un análisis técnico, presentar tres cuestiones que me parecen de interés. El proyecto presentado tiene una solución para el caso en que un delito aparece cometido por varias personas, siendo alguna de ellas menor y las demás mayores. En tal caso, se abrían dos procesos diferentes, dos investigaciones autónomas y dos juicios que producían dos sentencias. Esta situación producía contradicciones frecuentes en dos órdenes: o sentencias que podían ser contradictorias y pruebas que no eran iguales en cada proceso. La norma presentada a consideración legislativa establece que se realizará juicio único, es decir, mayores y menores que cometen un mismo delito serán juzgados en un solo juicio, dando lugar a una sola sentencia, donde, para los mayores será completa y para los menores sólo será de responsabilidad, derivando la aplicación de la pena para el momento posterior -como se explicó antes-. Esta regulación puede ser conflictiva en orden al principio de especialidad de la justicia juvenil, pero, la verdad, es que se trata de grados, donde un poco menos de especialidad evita problemas mayores.

Rol de las víctimas

La otra novedad importante es la intervención de la víctima, que como querellante había sido negada en distintos fallos como contradictoria con los principios protectivos de los menores según las normas internacionales de Derechos Humanos. Hay que aclarar que la víctima tiene previstos una serie de derechos en el proyecto -que no estaban en la ley que pretende suplantar-, por el sólo hecho de serlo y sin necesidad de comparecer como querellante. Pero, si desea acusar igual que el Fiscal, puede hacerlo tomando intervención.

Sin embargo, a diferencia del Código Procesal Penal común -que habilita a la víctima a intervenir del mismo modo- aquí se trata de un querellante adhesivo, esto es, que sólo puede acusar en los mismos límites que el Fiscal. En el proceso de mayores, es autónomo: acusa aún cuando el Fiscal decida no hacerlo, inclusive, puede ejercer la atribución para el caso que el Fiscal cancele la investigación por archivo. Al contrario, la víctima en el proyecto de proceso juvenil, no tiene esta última facultad y su actuación se subordina a las peticiones del Fiscal.

La tercera novedad que interesa destacar es en los casos donde aparece como autor o partícipe un menor inimputable, es decir, menor de dieciséis años. En el Código vigente hasta ahora, verificada la edad, se terminaba toda actuación judicial sin siquiera investigar mínimamente el hecho, criterio que personalmente entendía equivocado, según la ley. De todos modos, ahora, y para delitos graves (contra la integridad sexual, con ejercicio de violencia grave, o con el uso de armas de fuego), el proyecto ordena expresamente que la investigación debe realizarse antes de poner fin con un sobreseimiento e, inclusive, el o la menor puede disentir y pedir su juicio para tratar de demostrar que no es responsable. Esto es compatible con la consideración de la persona como verdadero sujeto de derecho, uno de los pilares de las convenciones ya citadas.

Finalmente, las leyes son importantes y cumplen su función en la medida que con ellas se produzcan cambios en la vida social e individual a las que son llamadas a regular; esta iniciativa de regulación procesal adecua el proceso penal de menores a la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos incorporados a ella, pero no puede descuidarse la gestión práctica y los recursos directos que deben aplicarse para su operatividad.