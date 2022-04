Se definió el calendario de Unión para jugar por la permanencia en la Liga Nacional

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.04.2022 - Última actualización - 10:27

10:15

Protagonizará junto a Hispano Americano de Río Gallegos la instancia de playout para evitar el descenso desde el 29 de abril.

Este lunes Unión finalizó su primera incursión en la temporada regular de la Liga Nacional de Básquet (LNB) tras su tan ansiado regreso y los resultados finales no fueron los más deseados.

Con la derrota ante San Martín de Corrientes en el penúltimo encuentro de la 2021/2022, perdió toda chance de asegurar su continuidad en la LNB y le quedó el juego final ante Peñarol de Mar del Plata sólo para sumar minutos a aquellos que estuvieron más tiempo en el banco de suplentes durante el año.

Ya habiendo definido los integrantes de los playoffs en busca del título, seis equipos finalizaron su participación y deberán esperar hasta el inicio del próximo campeonato: Atenas, Platense, Obras, Comunicaciones, La Unión y Argentino.

Por otro lado, ya se establecieron los cruces para la reclasificación antes de los cuartos de final. Desde este viernes 22 de abril comenzarán las series de San Martín (7°) vs. Olímpico (10°) y Oberá (8°) vs. Ferro (9°). El sábado arranca Boca (5°) vs. San Lorenzo (12°) y Regatas (6°) vs. Riachuelo (11°).

La definición de Unión

Tras quedar en la 19° posición con récord de 13 victorias y 25 derrotas, los dirigidos por Juan Francisco Ponce se verán obligados a cruzarse en un duelo definitivo por la permanencia ante Hispano Americano de Río Gallegos.

Hispano finalizó último con récord de 11 victorias y 27 derrotas.Foto: Gentileza

En una serie al mejor de cinco partidos, donde el rojiblanco posee la ventaja de la localía, ambos se jugarán los últimos cartuchos de la temporada.

Con varios días de descanso para recuperar al plantel de algunas lesiones y del envión final de partidos que demandaron una alta exigencia, el 29 de abril se disputará el primer punto.

Calendario

29/4 (Juego 1) en el Ángel Malvicino de Unión

1/5 (Juego 2) en el Ángel Malvicino de Unión

4/5 (Juego 3) en el Tito Wilson de Hispano Americano

6/5 (Juego 4) en el Tito Wilson de Hispano Americano

11/5 (Juego 5) en el Ángel Malvicino de Unión