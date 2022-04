Línea directa: "Tres pedidos a Assa", "Ataque a otro remisero" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 19.04.2022 - Última actualización - 16:29

16:19

Tres pedidos a Assa

VECINOS DE B° EL POZO

"Realmente estamos preocupados por los problemas que tenemos en el barrio, que debe resolver Assa, y ya no sabemos cómo reclamarlos para que vengan a solucionarlos. A saber: 1) derrame cloacal en la esquina de Marta Samatán y Jiménez Assua, un problema crónico que lo resuelven unos días y después volvemos a convivir con el agua nauseabunda que se acumula en esa esquina y forma una laguna (además dejaron un corralito desde el año pasado); 2) en la vereda de Jiménez Assua, a la salida de la peatonal de Celia Ortiz de Montoya, hace meses que quedaron unas losetas levantadas en el medio del camino, tal como las dejó Assa luego de hacer la reparación; 3) hay una pérdida de agua potable en la casa de Manzana 13, vivienda 14, que hace como 20 días que están reclamando por el wpp de la empresa, con envío de fotos, etc. y no van a arreglar ese caño roto (por tal motivo, al ser un dúplex no les llega el agua a la parte de arriba de la casa). Gracias al diario por este espacio".

Las 3 "i"

UN VECINO

"El sábado a la noche, en Urquiza y Vera, se produjo un tremendo accidente en esa esquina. Los ocupantes no sufrieron lesiones, pero esto es algo recurrente. Son las tres palabras con 'i': imprudencia, impericia e irresponsabilidad se juntaron para que suceda esto".

Ataque a otro remisero

UN REMISERO

"El domingo, como a las 22, quisieron asaltar a un remisero en French y Aristóbulo. Le pegaron muchísimo, perdió mucha sangre, se descompensó. Lo llevaron al Iturraspe, para asistirlo. No le alcanzaron a robar, pero le pegaron muy fuerte, con un fierro en la cabeza. Compañeros remiseros lo acompañamos al Iturraspe. Fácilmente lo podrían haber matado. Como se ve la hora no era tarde. ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta locura?".

Poste de Telecom por caerse

ENRIQUE RABE DE CANDIOTI NORTE

"Quiero insistir sobre el peligro que representa un poste de Telecom, que está inclinado peligrosamente en la esquina de calle Lavalle y Domingo Silva. El Litoral ya publicó gentilmente mi solicitud el día 11/3. En cualquier momento vamos a tener una mala noticia por respecto a ese poste. Por favor, seamos previsores. Muchas gracias por el espacio".

Mala o nula atención en los organismos del Estado

UN LECTOR

"Quiero referirme a la ineficiencia institucionalizada que existe en organismos del Estado y en oficinas de atención al público, con la atención telefónica. Realmente, es una vergüenza, genera mucha impotencia en el usuario que quiera acceder a que lo atiendan, aunque sea por teléfono, y no lo logra, después de tres o cuatro días de estar intentándolo y no lo consigue. Yo invitaría al defensor del Pueblo, al secretario de Comercio Interior de la provincia, a los organismos de defensa al consumidor a que intenten, por ejemplo comunicarse con la obra social del Estado y que lo atiendan. Es imposible. Siempre hay 10, 9, 12 personas adelante de uno. Todos los días. Entonces, cuando hablan de calidad de vida, ¡esto lo es: mejorar estas cosas! Porque generan gran malestar en la gente y nadie actúa, porque nuestros políticos seguramente tienen 10 ayudantes, pagados por nosotros, que les hacen los trámites. Entonces ni saben de estas penurias que pasamos los ciudadanos de a pie. ¡Pero alguien tiene que intervenir! ¡No es posible esta situación en las oficinas públicas! ¡Esto es atacar derechos humanos, de que a uno no lo atiendan! Los ciudadanos no sabemos adónde ir a reclamar este tipo de cosas. Merecemos que nos atiendan mejor".

Ampliación de la zona de estacionamiento

BEATRIZ DE B° CANDIOTI

"Ya que los sitios gastronómicos llegaron para quedarse y que la lupa está puesta en barrio Candioti, sería importante que la Municipalidad amplíe la zona permitida para estacionamiento, en algunas calles, en ambas márgenes. Sería interesante también que se permita el estacionamiento en calle Vélez Sarsfield mano al norte y reconsiderar la parada de ómnibus en Vélez Sarsfield y Balcarce, ya que es muchísima la gente que se amontona en una esquina de vereda tan angosta. Si fuera posible, sería bueno también un encuentro con los vecinos que vemos lo que pasa en esta zona, que se está poniendo muy linda y de la cual disfrutamos todos los santafesinos".

Mal estado de las calles y suciedad por doquier

SALVADOR SINGER

"Quiero comunicar que la educación de un pueblo se visualiza en la limpieza de las calles. Esto viene a cuento por lo siguiente: me tocó hacer un recorrido que va desde la Estación Terminal de Ómnibus hasta calle San Luis por Hipólito Yrigoyen: nunca he visto tan mal estado las veredas y tanta mugre junta. Realmente de terror... No sé si hay alguien que se encargue de la limpieza. Pero, con franqueza, esto deja mucho que desear y es reprobable. No hablemos de Hipólito Yrigoyen yendo por la vereda del Registro Civil que es tremendo, porque las veredas son imposibles de transitar. Es una pena que en Santa Fe, que ha sido vanguardia en tiempos anteriores de limpieza, tengamos que estar soportando semejante situación de abandono. Reitero: da mucha pena ver la ciudad cómo está, el estado de las veredas, las calles rotas".

Llegan cartas

Estimado Brian

HÉCTOR TESSEY

Soy Capitán (R) del Ejército Argentino, Veterano de Guerra. Combatí en la defensa de Puerto Argentino, como Jefe de la Batería C del Grupo de Artillería 3 (70 soldados - 8 obuses cal 105). Soy Lic. en Cs. de la Educación, Magister en Defensa Nacional y Doctorando en Defensa Nacional.

Actualmente soy profesor en el Colegio Militar de la Nación y en la Escuela Superior de Guerra, en las cátedras de Mando y Liderazgo y soy investigador de la Universidad de la Defensa Nacional.

Le escribo por el interés que me despertó su artículo referido a la cantidad de generales muertos en combate.

He tratado el tema del mando y sus doctrinas (en Argentina), en un artículo próximo a publicarse en la revista científica de la universidad.

Me interesaría conocerlo y hablar con usted de este tema en Malvinas, pues es la primera alusión periodística que veo publicada. Desde ya muchas gracias. Quedo atento.

Saludos cordiales.