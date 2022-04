El Kun Agüero contó que le bloquearon la tarjeta después de gastar mucho dinero en un videojuego

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Estoy poniendo plata a morir” dio a conocer el ex jugador. Además, detalló que sus compañeros de juego no saben que es él: “Les digo que decoro los edificios en Dubai”.

Sergio Agüero contó durante una transmisión de Twitch que se “enganchó” con un juego de celular al nivel que terminó con la tarjeta bloqueada por la cantidad de microtransacciones que intentó realizar.

El exfutbolsita, que ahora dedica su tiempo a otras actividades, dio detalles sobre su nuevo hobby: “Estoy poniendo plata a morir. Es un juego en el que atacas. Yo ataco y me putean, me mandan mensajes. Un día me levanto y pasé de tres millones de poder a dos millones. Me habían atacado y pude ver quién fue: la líder de la alianza más poderosa del servidor. Entonces le hablé a la chica y le pregunté por qué me atacó. Me hizo calentar y ella tenía 20 millones de poder. Le dije que en una semana te paso en poder. ‘Sí, claro ¿te vas a gastar diez mil dólares en el juego para pasarme?’, me preguntó. Listo, ya verás le contesté”, explicó en su stream sobre su desempeño en el juego llamado The Grand Mafia.

Y detalló sobre el problema que tuvo al gastar tanto dinero: “Empecé a comprar, a comprar, a comprar. Me maquiné, me puse todas las armas, diamantes, todo. Llevé a nivel 25 la base, compraba, compraba y compraba por día. Tanto que en un momento la tarjeta como que se me bloqueó. Y dije qué pasó, se me bloqueó, la puta madre. Al otro día vuelvo a comprar y se desbloqueó. Entonces empecé. Tengo una banda de oro y con eso compro aceleradores. No sé cuánto llevo gastando. La chica me mandó un mensaje diciendo que estaba creciendo muy rápido y le dije que era para atacarla. Cuando se me acababan los aceleradores, iba a la tienda y pum, 100 dólares. Pasé a ser el número 1 del servidor”.

Integrante de un clan dentro del juego, el Kun relató entre risas que nadie conoce su verdadera identidad. “Yo hablo con la gente y no saben que soy yo. Yo me puse ‘El Kuni’ pero son tan boludos que no se dan cuenta. La facción me habla y uno me pone: ‘¿Cómo haces para crecer tanto?’. Yo le dije que pongo plata, pa. Cuando me preguntaron qué hago, yo les digo que soy empresario, que estaba en Dubai. Les digo que decoro los edificios”, añadió.

Y concluyó con una anécdota: “Una vez estaba en Qatar, tenía que volar y eran 14 horas en las que no me podía conectar. Les dije que estaba en Qatar que fui a diseñar unos edificios y tenía que ir a Brasil y Argentina a hacer lo mismo. ‘Wow, que buen laburo’, me dicen. El diseñador de edificios soy para ellos”.

The Grand Mafia es un juego de estrategia online para celular en el que tenés que convertirse en el dueño de toda una ciudad. Para lograr el objetivo, hay que mejorar una base de operaciones y contratar un ejército de matones para invadir a otros jugadores en busca de mayor poder. Además, mantiene un sistema de facciones en el que uno se puede aliar o enemistar y cuenta con microtransacciones dentro de la aplicación para acelerar los distintos procesos.