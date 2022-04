"Romances" animados por títeres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Retablo de las Maravillas estrenará este sábado un espectáculo poético musical basado en romances populares del mundo hispánico. Los titiriteros que forman el grupo, infundirán vida a más de treinta muñecos de volumen y de sombra. Además, se sumarán músicos en vivo.

La premisa de la nueva puesta planeada por los integrantes de El Retablo de las Maravillas, es que no se pierdan composiciones que forman parte del patrimonio de todos los seres humanos. Crédito: Gentileza producción

En la sala cultural El Retablo (Moreno 2441) se estrenará este sábado 23 de abril, a las 20.30, “Romances”, con dirección general de Oscar Caamaño. Se trata de un espectáculo poético musical que incluye títeres. Más de treinta muñecos corpóreos y de sombra, tres músicos y cinco titiriteros son los encargados de insuflar vida a ese “tesoro de la lengua española” que son los romances populares. Los cuales, como señalaron los gestores de esta propuesta, se cantaron y se cantan en todo el mundo hispánico.

“Romances”, que demandó más de dos años de preparación, tiene como finalidad rescatar y poner en escena romances que son, fundamentalmente, del siglo XV, algunos anteriores bajo el fundamento de que son un “gran reservorio” que fue pasando por vía oral hasta que algunos recopiladores lo plasmaron por escrito. “Entre los que seleccionamos para el espectáculo hay romances que tienen visos históricos, otros son ficcionales y otros mezclan lo histórico y lo ficcional”, explicó Cristina Pepe, referente de El Retablo de las Maravillas.

Los titiriteros y los músicos que diagramaron esta nueva propuesta se basaron sobre todo en la obra de Ramón Menéndez Pidal, un filólogo, historiador y folclorista que a lo largo del siglo XX viajó de pueblo en pueblo y recolectó numerosos romances, que fueron adquiriendo diversas variantes. Es por eso que confían en que las composiciones elegidas encuentren un eco en la memoria del público. “Muchos los van a revivir porque los han cantado o los conocen. Otros los van a descubrir acá. Pero la idea central es que no se pierda aquello que es patrimonio de todos. Además, son maravillosos, en una tirada de versos no muy larga plantean una historia o una situación con un momento culminante. Y no se necesita más”, consideró Cristina.

Combinación de elementos

La textura de “Romances” es muy variada. Incluye títeres de volumen, otros de sombra, un rotafolio, todos elementos que son manipulados por los integrantes de El Retablo de las Maravillas. Eso, combinado con la presencia de los músicos en vivo, es lo que define el espectáculo. “Es decir que vamos alternando un romance con títeres y otro cantado”, sintetizó Cristina. A las distintas piezas poéticas escogidas, se agregan dos canciones, una en el comienzo y otra al final, que fueron compuestas especialmente para la ocasión por Oscar Caamaño y Cacho Hussein.

Los realizadores

Los titiriteros son Oscar Caamaño, Cristina Pepe, Ruy Acevedo, Lorena Nittoli y Joaquín Caamaño. Los músicos que intervienen en el espectáculo son Cacho Hussein (guitarra, arreglos, composición), Nilda Godoy (voz) y María Alejandra Tissembaum (flautas).

