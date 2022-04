Estreno del grupo Esopo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de la obra “Las mujeres que (m)aman demasiado” de Eduardo Grilli, que subirá a escena en el Teatro de la Abadía este viernes 22 y el viernes 29 de abril a las 21, bajo la dirección de Alejo Degiorgis. El grupo está integrado por Silvia Paredes, Noris Húmeler, Graciela Iturraspe y Mónica Móntaras.

El viernes 22 de abril a las 21, el grupo Esopo estrena “Las mujeres que (m)aman demasiado” de Eduardo Grilli. La obra se podrá ver en el Teatro de la Abadía (Estanislao Zeballos 3074) también el viernes 29 de abril a las 21, bajo la

dirección de Alejo Degiorgis. El grupo Esopo, que durante veinte años trabajó en La Casa del Maestro, subirá a escena esta comedia que muestra, como en una lupa aumentada, cuales son los riesgos de amar demasiado. Se trata de una parodia que parte del libro “Las mujeres que aman demasiado” de Robin Norwood. Cuatro amigas se juntan una noche para exorcizar ese amor del que son tan dependientes y que no las deja vivir en paz. Pero el alcohol y las confesiones harán de esa noche, una noche explosiva en donde ninguna de ellas terminará siendo la misma.

Como nos cuenta su director: “Se trata de una comedia con muchísimo humor. Pero en el fondo, estos cuatro personajes están muy solos y, por tal motivo, no tardarán en mostrar sus miserias. Cuando esto suceda, para más de una será demasiado tarde. Es ahí cuando te das cuenta que todo gurú, todo conocimiento adquirido, no sirve de nada si uno o una no es sincero consigo mismo o misma. El público la pasará muy bien durante una hora, pero se irá

reflexionando, sin dudas”.

El grupo Esopo vuelve después de tres años, esta vez ya no en la Casa del Maestro sino en el Teatro de la Abadía. Este grupo siempre se caracterizó por hacer teatro de humor y realizó obras como “Venecia”, “Verona”, “Mujeres de

Negro”, “Mujeres Doradas”, “Sexo Sentido”, “Descaradas”, “Damas” y muchas otras. El grupo Esopo está integrado por Silvia Paredes, Noris Húmeler, Graciela Iturraspe y Mónica Móntaras. En esta oportunidad, quien dirige la puesta es Alejo Degiorgis.

La escenografía y el vestuario están a cargo del mismo grupo, al igual que la producción general. El diseño de luces es del mismo Degiorgis. La voz en off y edición de sonido es de Juan Candioti y el diseño de comunicación está a cargo de María José Serniotti.