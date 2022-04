Aprobaron la extradición de Julian Assange a Estados Unidos

Un juez británico aprobó formalmente este miércoles la extradición de Julian Assange a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje tras la publicación de cables militares y diplomáticos clasificados durante 2010 y 2011, principalmente en relación a las guerras en Afganistán e Irak.

El caso queda ahora en manos de la ministra del Interior británica para que tome una decisión, y el fundador de WikiLeaks todavía tiene vías legales para apelar.

La orden se produce después de que la Corte Suprema del Reino Unido negara el mes pasado a Assange el permiso para apelar contra el fallo de un tribunal inferior de que podía ser extraditado.

BREAKING: A UK judge has ordered the extradition of Julian Assange to the US where he will face a 175 year sentence for publishing



The decision will now move to UK Home Secretary Priti Patel – the defense have until May 18 to make submissions