En Mar del Plata

Una trabajadora del SAME reanimó a un bebé de 22 días y le salvó la vida

Los padres lo llevaron a un Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de urgencia porque no respiraba. La mujer le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Crédito: Gentileza

Alma Cristal Barraza, de 45 años, es la única mujer trans que trabaja en el SAME. Se desempeña como operadora del 107 en Mar del Plata y en los últimos días se transformó en el “ángel de la guarda” de Marcos, de apenas 22 días. Los padres llevaron desesperados al bebé, que no respiraba, a un Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la ciudad en la madrugada y la operaria le realizó maniobras de reanimación le salvaron la vida. “Deben haber sido segundos, pero pareció una eternidad”, dijo. El hecho ocurrió el domingo pasado, cerca de las 3:00 de la mañana. Una pareja llegó al centro comunal desesperada porque su bebé recién nacido no respiraba. El niño fue asistido de urgencia Alma, que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar con las manos. Pocos minutos después, Marcos recuperó sus signos vitales y fue trasladado a un hospital, donde evoluciona favorablemente. Una trabajadora del SAME reanimó a un bebé de 22 días y le salvó la vida: “Hice lo que me salió” La desesperante escena quedó registrada en un video de las cámaras de seguridad del centro. En las imágenes puede verse claramente la secuencia en la que los padres llegan desesperados y angustiados con el bebé en brazos, y la rápida reacción de Barraza. “La madre estaba en shock, ni lloraba ni podía hablar. Al principio no se veía que trajeran un bebé en brazos, era muy chiquito y todo fue muy rápido. Pero cuando entran, el padre repetía ‘salvale la vida a mi hijo’”, relató la operaria en diálogo con Télam. Foto: Gentileza Alma, que es la única mujer trans que trabaja en el servicio de emergencias, contó que incluso, en la confusión del ingreso, pensó que la mujer acababa de dar a luz. Una vez que lo tuvo en brazos notó que tenía algunos días y que “no respiraba, estaba totalmente quieto, ahogado y morado”. Afortunadamente, Marcos reaccionó. “Le hice las maniobras de RCP para casos de recién nacidos, que no es lo mismo que para infantes, con el miedo constante de no excederme en la fuerza porque era muy chiquito”, detalló la mujer. “Deben haber sido segundos, pero pareció una eternidad. Entonces el nene hizo un pequeño gemido por un masaje en la columna. Después exhaló, sentí que volvía a ingresar oxígeno, y de a poco empezó a responder con gemidos más largos”, explicó. Minutos más tarde, el bebé fue trasladado en una ambulancia al Hospital Materno Infantil, donde ingresó con signos vitales y evoluciona favorablemente. Según detallaron fuentes sanitarias, el niño sufrió una broncoaspiración mientras era alimentado por su madre en su casa en plena madrugada, lo que derivó en un cuadro cardiorrespiratorio de urgencia. “Hice lo que me salió hacer, no sé si bien, mal o perfecto, pero recién cuando supe que el bebé estaba bien en el hospital y el caso se hizo público me sentí realmente aliviada por haber podido ayudarlo”, expresó Barraza.



