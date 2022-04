El dolor de una ucraniana, que vive en Santa Fe, por Bucha, la ciudad de crueldad y la muerte.

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Nadia Tsendra asegura que en esa localidad y otras cercanas a Kiev, los soldados rusos "abusan y asesinan a niños sin piedad, y torturan a hombres y mujeres". "Hoy Europa está en 1938", dice: ese año fue la antesala de una Segunda Guerra Mundial.

A más de 50 días de la invasión rusa a Ucrania, la guerra en Europa del Este está más cerca de parecerse a una horrorosa escena dantesca que a transitar por el camino de la negociación diplomática que dé lugar al cese de hostilidades. Según los sitios internacionales especializados, más de 4,6 millones de personas han huido de Ucrania a países vecinos y miles de civiles han muerto, de acuerdo a lo que reporta la ONU. La OMS verificó casi 120 ataques a la atención médica desde que comenzó la invasión. Escasean los alimentos y el agua.

Uno de los puntos donde cunde la crueldad sin límites, la muerte y la tragedia es Bucha, pequeña ciudad cercana a Kiev. Y Nadia Tsendra, ucraniana residente en la ciudad de Santa Fe, está en contacto con la gente que resiste como puede el asedio bélico en esa comuna de unos 37 mil habitantes.

"Del 4 al 5 de abril los diarios y las redes sociales se llenaron con fotos de Bucha, Irpin, Gostomel y otros pueblitos que están cerca de Kiev. Pero cuando los soldados rusos abandonaron hace unos días sus posiciones, el ejército ucraniano entró en estos pueblos y una dura realidad se reveló. Había civiles asesinados en las calles, se han abusado y matado a niños, y torturado a hombres y mujeres. Las fotos de Bucha son difíciles de asimilar: tanta violencia y crueldad en la Europa moderna no podía imaginarse. Plataformas digitales como Instagram y otras redes sociales bloquearon fotos por la magnitud de la crueldad vista", cuenta la joven a El Litoral.

"Hoy los intelectuales tratan de entender y explicar por qué ocurrieron estos crímenes en nuestra tierra y por qué los cometieron aquellos que se presentaban como nuestros hermanos. Para mí intentar explicar la violencia contra niños, mujeres, ancianos e incluso animales me parece un intento de justificar el crimen. Humanizar lo que es inhumano. La pregunta más importante es si existe la posibilidad de que alguna vez Ucrania pueda perdonar a Rusia. Eso sólo puede ocurrir cuando la mayoría de la gente de Rusia, que ahora apoya esta guerra injusta, se dé cuenta del mal hecho y pidan disculpas. La tiranía desaparece no cuando muere el tirano, sino cuando sus seguidores lo abandonan", opina.

La tiranía

Vladimir Putin está en el poder desde hace 22 años. "El sistema político establecido durante su liderazgo se caracteriza por la complementación de poderes políticos y financieros y de una fuerza de incondicionales dispuestos a todo por su líder, que pertenecen a agencias gubernamentales, al servicio secreto, la policía, el ejército y la guardia nacional. Su líder les dice ahora que son una gran Nación y que tienen una gran misión. Cuando se les da una importante misión, se sienten bien, se sienten felices con su líder y están listos para realizar crímenes por la gloria de él. Dentro de algunos seguidores, serviles y humillados, también vive un tirano. Cuando creen que no tendrán represalia pierden su miedo y se vuelven crueles con los más débiles", agrega.

El 3 de abril la agencia rusa de información, RIA Nóvosti, publicó en ruso en su sitio oficial un artículo alucinante sobre la "desnazificación" de Ucrania bajo el título: "¿Qué debería hacer Rusia con Ucrania?". "El autor escribió directamente: 'Ucrania no tiene derecho a su soberanía, no puede existir como país. La nación ucraniana es una mentira. Nosotros la vamos a destruir'. Este artículo deja claro que Ucrania tiene sólo dos posibilidades: victoria o genocidio", advierte Tsendra.

Para la profesora de historia, "Putin se equivocó con Ucrania. Él esperaba tener una victoria fácil y rápida. Por eso, en cada tanque llevaban un uniforme para desfilar. Los ucranianos arruinaron el sueño de Putin. Los rusos encontraron una dura resistencia. El ejército ruso se atascó en Ucrania. Pero Putin no se equivocó con el resto del mundo. El mundo mostró su debilidad. Le dejó dar sus primeros pasos. La amenaza de bomba atómica paralizó a Occidente".

Los intelectuales y la cultura

"Algunos intelectuales franceses -prosigue Nadia Tsendra en sus palabras-, aclararon que están encantados con la cultura rusa. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, respondió a eso (en Le Figaro): 'No quiero decepcionar a nadie, pero en los bordes de Ucrania no se ve ni bailarinas ni poetas, sólo un ejército militar y tanques'. Nadie discute la vasta cultura alemana, pero eso no salvó a la nación alemana de la locura y brutalidad de Hitler. Al contrario, los nazis usaron su cultura como ejemplo de lo grande y única que era la nación alemana. La cultura rusa también es rica. Esto le facilita a Putin aclarar y justificar su derecho a una acción especial, fuera de la ley internacional, fuera de la moral humana", opina la joven.

Después de la anexión de Crimea y la ocupación de Donetsk (2014), Europa impuso sanciones económicas. "Sanciones falsas, porque en esos años floreció el comercio entre Europa y Rusia. Los países europeos siguieron vendiendo armas a Rusia. De 2015 a 2020 quien más vendió armas a Rusia fue Francia. Ellos armaron a quien tanto se teme ahora. Angela Merkel hasta el último momento presionó a favor de los intereses de Rusia y se construyó así el gasoducto Nord Stream 2, desde Rusia a Alemania. Merkel explicó que no era un problema político, sólo se trataba de negocios".

"Hungría otra vez eligió a Viktor Orban, presidente en contra de las sanciones a Rusia, quien previno a los electores que pagarían más caro por el gas, de apoyar al otro candidato. Los húngaros votaron por un político que muestra con orgullo su amistad con Putin; no les importaron las atrocidades cometidas por el ejército ruso", añade la residente ucraniana.

Regreso en el tiempo

En 1938, Europa intentó apaciguar a (Adolf) Hitler. "En 1939, había una esperanza de que se detuviera en Polonia. En 1940, algunos políticos británicos dijeron que había que negociar la paz con Hitler bajo cualquier circunstancia. Hoy Europa está en 1939. Europa espera que Ucrania detenga a Putin, o que Putin se tranquilice luego de tomar Ucrania", advierte Tsendra.

Por último, la joven recuerda otro episodio histórico: cuando la Armada de Felipe II de Macedonia se acercó a Esparta mandó este mensaje: "Yo tengo el mejor ejército del mundo. Yo ya conquisté toda Grecia. Ríndanse. Si entro en Laconia, arrasaré Esparta". El rey espartano le respondió lacónicamente: "Si vences".