Preocupa la desaparición de un vecino de barrio Sargento Cabral

Se trata de José Luis Elías (58). Nada se sabe de el desde el mediodía del sábado. Preocupación de sus familiares.

La desaparición de un hombre que vive en barrio Sargento Cabral es motivo de preocupación para sus hijos y tema de trabajo para agentes de la seccional 5ta. donde quedó radicado el pedido de paradero.

La desaparición de un hombre que vive en barrio Sargento Cabral es motivo de preocupación para sus hijos y tema de trabajo para agentes de la seccional 5ta. donde quedó radicado el pedido de paradero.

El hombre en cuestión es José Luis Elías, de 58 años, quien tiene domicilio en Regis Martínez al 1600.

La foto de Elías que circula por redes sociales. Foto: Gentileza

De profesión contador, el nombrado donde vive solo aunque en la parte trasera de dicho inmueble, en un departamento interno, vive Joaquín (28), un hijo de Elías, quien tiene además un negocio de ropa en el frente de la casa.

Elías fue visto por última vez pasado el mediodía del sábado por su hijo, quien se retiró del lugar para pasar el fin de semana en una casa-quinta. "Yo regresé el lunes y ya no lo ví más. Su perra estaba con hambre, por lo que creo que se fue ese mismo sábado", narró Joaquín en diálogo con El Litoral.

En principio se cree que el hombre se llevó consigo su vehículo particular, un Renault Symbol, dominio MDC 299Foto: Gentileza

"Lo que me llamó la atención el lunes cuando regresé es que encontré un pantalón que siempre usa mi padre arriba de un mueble. También estaba su billetera y documentación personal, tales como DNI; carnet de conducir y cédula verde. El sin eso no sale a ningún lado. Sin embargo falta su automóvil, un Renault Symbol, gris oscuro, dominio MDC 299".

"Lo empecé a llamar a su celular pero nunca contestó. Veo que su última conexión de whatsapp es del sábado 16 del corriente a las 13,29. Después la llamé a mi madre pero no sabía nada. También llamé a un amigo de mi padre y tampoco tenía conocimiento de nada", agregó el joven.

El tiempo fue pasando y finalmente en las primeras horas del martes Joaquín se hizo presente en la seccional 5ta. donde radicó el pedido de paradero.

En otra parte el joven comentó que estuvo viendo la cámara de seguridad de un vecino. "Ahí se ve que mi padre entra y sale de la casa el sábado al mediodía. A eso de las 15 hs se va y desde entonces que no regresó".

Solitario y triste

Más adelante aseguró que no hay antecedentes de una situación similar protagonizada por su padre. "El nunca se desapareció ni nada parecido. Todo lo contrario, siempre nos avisaba se iba a salir".

No obstante el joven acercó un dato revelador. "Este último tiempo notamos que mi padre estaba un tanto depresivo. Se lo veía triste y casi no salía de la casa. El no tiene novia y sus amigos son muy pocos".

"Ahora junto con mi hermana estamos esperando novedades. De la policía no nos llamó nadie. Una mujer de Derechos Humanos me dijo que iban a hacer gestiones para revisar las cámaras de seguridad de la ciudad y las estaciones de peaje".

Por último el joven indicó que difundió la foto de su padre por redes sociales. No obstante aclaró que actualmente el aspecto físico del hombre está cambiado, debido a que bajó cerca de 12 kilos.

Números de contacto

En la búsqueda de Elías intervienen la comisaría 5ta de la Unidad Regional I de la Policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a cargo del fiscal Marcolin.

Cualquier información al respecto se puede hacer llegar también a la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario), al correo electrónico [email protected], ó a los teléfonos 3425357756 y 0800-5553348.

También si alguien desea colaborar con la búsqueda se puede comunicar al celular 3425 32-7949