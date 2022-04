https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 20.04.2022 - Última actualización - 13:34

13:28

Las partes acordaron medidas alternativas a la prisión preventiva para dos de los cuatro detenidos por los allanamientos de la semana pasada. Desde la defensa aseguran que pedirán el archivo de los cargos por "asociación ilícita".

Tenían armas Libertad para un penitenciario y un socio de Unión vinculados a la barra de Colón

La jueza en lo penal de Santa Fe, Susana Luna, ordenó la libertad bajo alternativas para dos de los cuatro detenidos la semana pasada, como resultado de un megaoperativo en busca de los responsables por los desmanes ocurridos antes del partido de Colón y Peñarol de Uruguay, en el acceso de la tribuna del Fonavi.

La audiencia se realizó a media mañana de este miércoles, en la Sala 7 del subsuelo de tribunales, mientras en la Sala 2 se discutía la cautelar de los dos restantes ("Homero" Cisneros y "el Rengo" Filippa), quienes sí quedaron en prisión preventiva.

Respecto de los liberados, se trata de Carlos Daniel Giménez, un guardia-cárcel de Las Flores de 43 años, cuyo domicilio del barrio Nuevo Horizonte fue allanado el pasado miércoles 13 de abril por la fuerza pública. Allí, los uniformados encontraron tres armas de fuego -la pistola reglamentaria, una carabina y un revólver calibre 32 no apto para efectuar disparos-.

El otro es Maximiliano Exequiel Souza (25), a quien el mismo 13 de abril le incautaron desde su casa del barrio El Sabalito dos armas de fuego de guerra -una pistola calibre 45' y una 9 mm-.

Uno de los implicados llevó el carnet de socio del club Unión y tiene un escudo del Tate tatuado en el cuello.Foto: El Litoral

Carné y tatuaje

Los dos fueron imputados el domingo, por asociación ilícita -Giménez en calidad de organizador y Souza como miembro- y por la tenencia de las respectivas armas de fuego.

Sin embargo, desde un primer momento las abogadas defensoras Celeste Roa Hertelendi -por el penitenciario- y Natalia Giordano -por Souza-, manifestaron su sorpresa por haberlos vinculado a una facción de la barrabrava denominada "La Negrada" del club Colón.

Puntualmente en el caso de Souza, sorprendió que se presentara en las audiencias vestido con ropa deportiva del club Unión, del cual este miércoles aportó el carné de socio y según confirmó su defensa, tiene un tatuaje con el escudo rojiblanco estampado en el cuello.

"Hasta las medias de Unión tenía esta mañana", señaló la Dra. Giordano a El Litoral. No obstante reconocer que "lo encuentran con las armas", aclaró que "no estaba siendo investigado" cuando se concretó el allanamiento. Por ende, y luego de que "las pericias de los celulares no lo vincularan" a la barra, es que la defensa solicitó la libertad bajo alternativas, medida que fue consentida por la fiscal Yanina Tolosa.

Entre las condiciones fijadas para su soltura, constan la de establecer un domicilio, designar a su madre como guardadora y cubrir una fianza de 300 mil pesos para la cual presentó un auto. A propósito del cargo principal, la defensora de Souza adelantó que "vamos a pedir el archivo de la asociación ilícita", quedando pendiente la imputación por tenencia de arma de guerra.

Ni los celulares ni el peritaje de un arma larga corroboró que los acusados formaran parte de la barra o participaran de los hechos violentos.Foto: Gentileza

Por un anónimo

La misma tesitura adoptó la Dra. Roa Hertelendi, quien también confirmó que la semana próxima solicitará el archivo de los cargos por "asociación ilícita" formulados por la fiscalía.

"Como no hay elementos para la asociación ilícita que se le atribuyó, la semana entrante voy a pedir el archivo de las actuaciones", declaró. "De los teléfonos no surgió nada" y sobre la "tenencia de una carabina que resultó apta para el disparo no se ha logrado el resultado positivo en cuanto al cotejo con las vainas incautadas en el partido de Colón".

Consultada acerca de cómo fue vinculado Giménez con la causa, la defensora explicó que "supuestamente justifican el allanamiento por un anónimo que lo sindica como el brazo armando de la zona norte de la barra brava" de Colón "declaración que no obra en el legajo y testigo que no existe" para la causa.

En el caso de su cliente, las medidas alternativas son similares a su consorte de causa: fijar domicilio, designar guardador y presentarse una vez por mes al MPA, así como una fianza de $ 300.000.

Finalmente, Giménez quedará con una causa por "tenencia simple" para la cual su defensa podría proponer una suspensión de juicio a prueba.