Despidieron al último técnico argentino que dirigía en la Major League Soccer

Hernán Losada fue despedido hoy de DC United luego de cuatro derrotas en fila y la MLS de Estados Unidos se quedó sin entrenadores argentinos.

Tras la salida de Matías Almeyda de San José Earthquakes en el inicio de la semana, DC United, franquicia de la capital estadounidense, anunció hoy oficialmente la decisión de despedir a Losada. De esta manera, la MLS de Estados Unidos se quedó sin entrenadores argentinos por primera vez desde 2017 cuando fue el desembarco de Gerardo Martino a Atlanta United.





Losada, exjugador de Independiente, llegó a DC United el año pasado luego de una primera experiencia en el fútbol belga donde terminó su carrera profesional como futbolista. En el equipo de Washington, Losada consiguió 16 triunfos, cinco empates y 19 derrotas.

NEWS | D.C. United Announce the Promotion of Assistant Coach Chad Ashton to the Role of Interim Head Coach and Hernán Losada's Departure



