Género y fútbol

Un socio de Vélez logró tener el primer carnet no binario del fútbol argentino

Se trata del caso de Naimid Cirelli, hincha y socio del Fortín, que se convirtió en la primera persona no binaria en tener un carnet de socio que lo refleja. “Es mi primer reconocimiento dentro de una institución y es en mi barrio”, destacó.

Crédito: Gentileza

Vélez se convirtió en le primer equipo del fútbol argentino en dar un gran paso en materia de género. Muchos de los clubes del ámbito local tienen su departamento de género, pero fue el Fortín quien tuvo un verdadero gesto de compromiso con la causa. Así lo refleja Naimid Cirelli, un hincha de Vélez que a la hora de asociarse se encontró con un problema y su club lo resolvió. El fanático de 31 años contó en diálogo con TN que el proceso llevó unos meses, pero que tuvo un final feliz. Naimid entró a la página web del club con la intención de asociarse. Pronto vio que en el casillero de “Sexo” había solo dos opciones: femenino o masculino. Ninguna de esas alternativas encajaba con la identidad de este hincha de Vélez, que se autopercibe como una persona no binaria y pide ser mencionado con pronombre masculino. A partir de allí, Cirelli se animó a mandar un mail al departamento de prensa del club comunicándole su sugerencia. "A las tres horas me respondieron: me agradecieron por escribirles, por plantear mi inquietud y se pusieron a disposición”, contó el socio. El proceso duró siete meses, pero terminó con una foto de Naimid exhibiendo el primer carnet de socio con genero no binario de una institución argentina.

