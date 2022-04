https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Personalidades argentinas se hicieron eco de la triste noticia: la reconocida actriz murió este miércoles

Falleció a los 101 años El mundo del espectáculo despide a Hilda Bernard

Este miércoles al mediodía se supo que, a los 101 años, falleció Hilda Bernard. La reconocida actriz formó parte de elencos de docenas de novelas, pero había alcanzado gran popularidad con su papel de villana en Chiquititas, a mediados de los años 90.

Distintas personalidades del espectáculo utilizaron las redes sociales para expresar su admiración por la actriz y el dolor por su perdida física.

"Chau mi adorada. Genia siempre en mi corazón, el cielo te espera", escribió José María Muscari. Por su parte, Federico D'Elía recordó su tiempo trabajando con Hilda en "Los Simuladores": "Hace ya varios años que no la veía, no se cómo estaba de carácter pero trabajé con ella en un par de ocasiones, siendo ya una señora muy grande, y siempre me impactó su bonhomía, la voy a recordar siempre con una sonrisa".

A los 101 años falleció #HildaBernard , hace ya varios años que no la veía, no se cómo estaba de carácter pero trabajé con ella en un par de ocasiones, siendo ya una señora muy grande, y siempre me impactó su bonhomía, la voy a recordar siempre con una sonrisa.❤️ pic.twitter.com/JoO2BDNEor — Federico D'Elia (@fededelia1) April 20, 2022

"¡Adiós Hilda adorada! Siempre sonriendo y alentando a todos. Siempre generosa. Siempre Hilda", publicó Alejo García Pintos en su perfil de Twitter, al igual que Georgina Barbarossa, Cinthia Fernández, Ángel de Brito y Estefi Berardi.

¡Adiós Hilda adorada! Siempre sonriendo y alentando a todos. Siempre generosa. Siempre Hilda. 💔💔💔 https://t.co/8BO6EcuRWJ — Alejo García Pintos (@alegarciapintos) April 20, 2022

Valeria Schapira, recordó su tiempo con la icónica interprete con fotos de su amistad y un sentido mensaje. "Vecina adorada. Te voy a extrañar. Tanta vereda compartida… Ya estás en el cielo con Chiñor Joy y Quique, nuestro amigo remisero. Por siempre en mi corazón, talentosa y hermosa mujer", expresó la periodista.

Qué lindo es encontrarte aunque sea en fotos, querida Hilda❤️ pic.twitter.com/abtUumNFxh — Valeria Schapira (@valeriaschapira) April 20, 2022

Hasta el Club Chacarita Jrs. dejó un emotivo mensaje en la red

Con profundo pesar, el Club Atlético Chacarita Juniors despide a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, e hincha fanática de nuestra Institución. pic.twitter.com/0fdD6nkaGw — Chacarita Juniors (@ChacaOficial) April 20, 2022

En el mismo sentido, se despidieron Cine.Ar y el Instituto Nacional del Teatro.

Lamentamos el fallecimiento de Hilda Bernard, una de las actrices más importantes de nuestro país, cuyos roles en cine, teatro, televisión y radio son imborrables para muchas generaciones. pic.twitter.com/sud8DFu3jZ — CINE.AR (@CINEAR_) April 20, 2022

🖤 Desde el INT despedimos a la actriz Hilda Bernard, de amplia trayectoria en teatro, radio, cine y televisión. Abrazamos a su familia y amigos en este triste momento. pic.twitter.com/ZDfuk21uPL — Instituto Nacional del Teatro (@inteatro_arg) April 20, 2022

En tanto, la productora de Chiquititas, Cris Morena, utilizó Instagram para manifestar su tristeza

Y una de las "chiquititas", Agustina Cherri, hizo lo propio, a través de una storie