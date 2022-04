Estados Unidos: ordenaron evacuar el capitolio por una amenaza aérea

Las autoridades estadounidenses han ordenado la evacuación inmediata del capitolio por una aeronave que amenaza el edificio.

Sin embargo, informa la agencia EFE, minutos después de alertar sobre el tema, la misma Policía del Capitolio subrayó en un tuit que la evacuación se había producido "por precaución" y que "no hay ninguna amenaza" activa contra la sede del Parlamento del país.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.



There is no threat at the Capitol.



