Supercopa: sigue el escándalo por audios de Piqué con Luis Rubiales

Entre otros temas que despertaron una gran polémica, en la charla filtrada el jugador y el presidente de la federación se refieren a la negociación de un acuerdo millonario entre la Real Federación Española y Arabia Saudita para trasladar la competencia.

El escándalo por los audios del futbolista Gerard Piqué y el presidente de la Federación de España, Luis Rubiales, continúa en aumento luego de las declaraciones del dirigente, que rompió el silencio para intentar aclarar lo sucedido.

Entre otros temas que despertaron una gran polémica, en la charla filtrada por el medio local El Confidencial se refieren a la negociación de un acuerdo millonario entre la Real Federación Española y Arabia Saudita para trasladar la Supercopa de España.

Ante esto, Rubiales confirmó que Kosmos, la empresa del marcador central, había intervenido en las negociaciones, pero remarcó que la Federación no le pagó nada por la participación dado que el acuerdo era directamente con Arabia Saudita.

"Lo primero que quiero decir, estoy indignado por las falsedades y tengo un gran enfado porque se esté dando importancia a las falsedades y no a que me hayan sustraído información de manera ilegal. Quiero decirles por qué estoy aquí hoy y no antes.

Era importante hacer una gestión con Arabia Saudí para que nos autorice a hablar, porque tenemos un contrato de confidencialidad", señaló Rubiales.

Y agregó a los periodistas: "Se han dicho muchas cosas y pocas o ninguna es cierta. Voy a estar aquí hasta que el último de ustedes haga la última de las preguntas".

Además, el mandatario de la Federación continuó: "Hemos hablado con otros países, China, Qatar, también de África. Cuando vienen con posibilidad de negocio se les dice de forma clara que la relación económica no la van a tener con la RFEF. La RFEF ni ha pagado ni paga ni pagará un solo euro a nadie. Hablamos de 400 millones de euros para el fútbol español, 50 por ciento para los clubes que participan y 50% para el fútbol modesto. No hay mucho más que contar aquí".

"Lo único que tengo es miedo a que me metan un saco de cocaína los mismos que han pasado los documentos, eso sí que me da miedo.

Me considero un hombre muy valiente. Para estar en mi situación en la RFEF no me puede faltar valentía. Sabía que me atacarían, pero no sabía que llegaría a esto", añadió.

E insistió: "¿No les parece una acción mafiosa que me hayan robado esto con el interés de venderlo a la prensa, dañando mi imagen y poniendo unos audios y no las contestaciones? Esto es una mafia. No creo que me vea en el punto de verme en una cuneta con un disparo en la nuca, pero por qué no voy a verme con un saco de cocaína en el coche".

Por último, Rubiales le respondió al entrenador del Atlético Madrid Diego "Cholo" Simeone, quien había expresado que "no hay duda de que económicamente, por lo que sale en las informaciones, se favorecería a la Federación si van Real Madrid y Barcelona".

"Lo del Cholo lo entiendo perfectamente. Lo admiro mucho igual que admiro al Atlético. Si estuviera en su situación también me hubiera escandalizado. Estoy abierto a explicarle la situación", contestó el dirigente.