Manchas en el Sol: qué son y cómo afectan a la Tierra

A través de su portal web, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), dio a conocer que dos manchas gigantes aparecieron en la superficie de nuestro Sol, lo cual puede generar severas repercusiones en la Tierra.

De acuerdo con el informe de la NASA, las manchas solares son áreas que aparecen oscuras en la superficie del Sol gracias a que son zonas consideradas como las más frías del astro solar, sin embargo, sus temperaturas aún pueden alcanzar hasta los 6 mil 500 grados Fahrenheit.

Estas zonas, son las causantes de generar erupciones solares, las cuales son enormes burbujas de radiación y partículas del Sol que explotan en el espacio generando líneas de campo magnético en el astro del Sistema Solar.

The Sun sends salutations 🌞 On Saturday, April 16, the Sun emitted a powerful burst of energy, an X-1 solar flare. Flares and solar eruptions can sometimes impact radio communications, electric power grids, and navigation signals: https://t.co/Bm6VNwJW3Q pic.twitter.com/HY45lzkRwa

¿Cómo afectan las manchas del Sol a la Tierra?

Según la NASA, las manchas solares son tan grandes que podrían devorar a planetas enteros, hecho que incluso podría generar interferencias en las redes de servicios públicos de comunicación.

De igual forma, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio señaló que los efectos de las manchas y erupciones solares, podrían generar cortes de electricidad y cortes de energía en la tierra.

En ese sentido, la NASA señaló que las erupciones solares y las Eyecciones de Masa Coronal (CME por sus siglas en inglés), son las explosiones más poderosas que pueden ocurrir en nuestro Sistema Solar.

Cabe señalar que antes de este descubrimiento hecho por la NASA en nuestro Sol, un nuevo estudio publicado el 19 de abril, sugirió que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, debe priorizar la exploración de los planetas helados, Urano y Saturno.

A través de un informe publicado en el libro ‘Orígenes, mundos y vida’, se invitó a la NASA a acelerar la misión Uranus Orbiter and Probe (UOP), la cual realizaría un recorrido orbital en el gigante de hielo durante sobrevuelos en 2031 y 2032.

De acuerdo con medios internacionales, esta misión entregaría la sonda para explorar al séptimo planeta del Sistema Solar.

El informe también indica que buscar indicios de vida en Encélado, la luna de Saturno, debería ser la segunda prioridad de la NASA, ya que contiene un océano líquido debajo de una corteza helada.

