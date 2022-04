https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por el bajo nivel

Dudas sobre la continuidad de Battaglia como DT de Boca

Tras el empate ante Godoy Cruz por 1 a 1 no realizó declaraciones. Este jueves por la tarde dirigirá el entrenamiento y por el momento no renunciaría.

Crédito: Gentileza

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, quien generó una ola de rumores respecto de su continuidad en el cargo tras el magro empate ante Godoy Cruz de Mendoza en La Bombonera, dirigirá la práctica de este jueves por la tarde y no piensa dejar de ser el DT "Xeneize". "Sebastián está fuerte y no piensa en renunciar. Cree que puede sacar esto adelante", le adelantó a Télam alguien muy cercano al entrenador, luego de una noche agitada en La Boca con el empate ante los mendocinos por la undécima fecha del torneo doméstico. En ese contexto, los que conocen bien la personalidad del jugador más ganador de la historia de Boca están convencidos de que desea respetar su contrato hasta el 31 de diciembre próximo y que no nacerá de él la decisión de dar un paso al costado. Los rumores en cuanto a la salida de Battaglia se acentuaron en una noche agitada en La Boca, cuando el DT decidió cancelar la conferencia de prensa post partido "porque no tenía ganas de hablar", algo que sucedió entonces por primera vez desde que asumió en el cargo el 16 de julio del año pasado. La decisión de Battaglia se debe al mal momento de un equipo que no ganó todavía en su estadio en la Copa de la Liga y también porque quiso cuidarse de hacer alguna declaración que pudiera complicar el futuro y su relación con el plantel. Tenés que leer Así quedaron las tablas de posiciones tras los partidos del miércoles En la noche post partido en La Bombonera, mientras los futbolistas se retiraban junto al cuerpo técnico en el micro que lo llevaba al hotel donde estuvieron concentrados para luego partir a sus hogares, los integrantes del Consejo de Fútbol se quedaron reunidos en el segundo piso de la Bombonera hasta las 2 de la madrugada, como suelen hacerlo después de cada partido de local.. En otro sector de las oficinas del estadio Alberto J. Armando, Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo y la "cabeza" del fútbol, dialogaba con parte de la mesa chica de la comisión directiva quienes habitualmente no acuden al predio de Ezeiza. En las próximas horas habrá reuniones entre el Consejo de Fútbol y el entrenador y seguramente en la práctica de las 16 en el predio de Ezeiza también con los referentes del vestuario. "Tenemos que ser autocríticos y empezar a ganar de local. Hay que hacer las cosas bien, cada uno tiene que aportar lo suyo", declaró el arquero Javier García, figura de Boca y responsable de que el partido ante los cuyanos no haya terminado en derrota Más allá del flojo rendimiento futbolístico, Boca suma 18 unidades en la Zona B y sigue en el cuarto puesto, en zona de clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El próximo partido de Boca será el sábado en Santiago del Estero desde las 19 por la fecha 12 de la Copa de la Liga. La intención de Battaglia para ese encuentro es jugar con un equipo alternativo y darle descanso a la mayoría de los titulares, quienes estuvieron en los empates ante Lanús y Godoy Cruz, dos partidos donde la idea era definir la clasificación a la siguiente fase pero no se pudo conseguir ese objetivo. Luego de ese partido, Boca asumirá un compromiso importante el martes en San Pablo ante Corinthians, en un partido que puede definir la continuidad del entrenador. Boca tiene 3 puntos, la misma cantidad que los brasileños, Always Ready, de Bolivia, y Deportivo Cali, de Colombia, que son los otros tres equipos que integran el Grupo E de la Copa Libertadores. Con información de Télam.

