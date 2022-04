Se "desconoció" con un amigo y lo ejecutó de cuatro disparos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tiene 23 años y firmó un juicio abreviado por seis hechos que incluyen delitos contra la propiedad, violencia de género, un intento de homicidio y el asesinato de Omar Jacinto Nuñez.

Era de madrugada, tomaba algo en el patio de la casa de su amigo cuando, tras una discusión, desenfundó un revólver y le disparó cuatro veces. Este jueves aceptó la condena a 16 años de prisión por el homicidio de Omar Jacinto Núñez, ocurrido en octubre de 2020 en Santo Tomé, y otros 5 hechos más.

El tribunal compuesto por las juezas Susana Luna -presidenta- y Sandra Valenti, y el juez Leandro Lazzarini, condenó a Alexis Julio Joaquín Moreyra (23). La audiencia se realizó este jueves por la mañana, y contó con la presencia de la fiscal Ana Laura Gioria y el defensor público Lisandro Aguirre.

Cuatro disparos

Moreyra fue detenido a mediados de noviembre de 2020 durante un allanamiento. Hacía un mes que la fiscal Gioria había ordenado su detención por el homicidio de Núñez, ocurrido la madrugada del 18 de octubre de 2020.

Eran cerca de la 1 cuando el estruendo de varios disparos alertaron a los vecinos del sur de Santo Tomé. En el patio de una casa ubicada en Roverano al 2000, Alexis Moreyra había ejecutado de cuatro balazos a Omar Núñez, su amigo desde hacía años.

Según el testimonio de familiares de la víctima entre los que se incluye la declaración en cámara Gesell de un niño que presenció el crimen, Nuñez se encontraba tomando algo con Moreyra y un hermano de éste. De pronto, comenzaron a discutir, y víctima y victimario quedaron solos.

Todo sucedió en cuestión de segundos. El agresor se paró, sacó un revólver calibre 38 de entre sus ropas y efectuó cuatro disparos hacia el cuerpo de su amigo, para luego salir corriendo. Núñez falleció en el acto producto de un mecanismo combinado de taponamiento cardíaco y sección del tronco encefálico, ya que los proyectiles impactaron en la zona del cuello y la columna cervical, en el corazón y en ambos miembros superiores.

Más hechos

Además del homicidio, Moreyra fue condenado por otros cinco delitos ocurridos entre el 9 de mayo y el 8 de agosto de 2019.

El 9 de mayo intentó asesinar a un joven. Eran cerca de las 10 de la mañana y se encontraban en la vía pública, en la intersección de calles Roverano y Funes de Santo Tomé. El hoy condenado tenía un arma blanca, con la que agredió a la víctima, provocándole una herida punzocortante en el lado izquierdo del cuello.

Quince días más tarde, el 23, Moreyra circulaba en moto junto a un hombre no identificado cuando divisaron a dos chicas que se trasladaban en una Motomel. Las interceptaron cerca de la esquina de Alsina y Frutos, se pusieron a la par y, a patadas, las derribaron.

Aprovechando que las víctimas quedaron atrapadas por su moto, el delincuente se les acercó, golpeó a una de ellas en el pecho y les robó las mochilas en las que llevaban sus apuntes y demás pertenencias.

Moreyra también se complotó con un 'conocido' para ingresar a un inmueble de Sauce Viejo la madrugada del 19 de junio. Eran las 4 cuando el dueño de casa los observó llevándose varias de sus herramientas en una carretilla. Llamó a la policía y los increpó, logrando retener a Moreyra allí hasta que arribaron los uniformados.

Violencia de género

El 15 de mayo, Moreyra amenazó a su pareja cuando ella le manifestó que quería irse de la casa de Centenario al 4800 en la que convivían. Con un cuchillo en mano, él le advirtió que si lo dejaba mataría a sus hijos, para luego apoyar el arma sobre la cama.

Tres meses más tarde, la mujer recibió una fuerte golpiza. Eran alrededor de las 18 cuando ella arribó a su casa, venía de pasar varias horas haciendo roscas para vender a beneficio de una iglesia. Moreyra le recriminó que no hubiera estado en la vivienda, quejándose de que no le dio comida y reprochándole "por qué trabajaba para los demás y no para él".

Fue entonces que comenzó a propinarle golpes de puño, y cuando ella cayó al suelo continuó con patadas, hasta que la mujer logró escapar hasta la casa de su abuela para pedir auxilio.

Delitos y condena

La fiscal Gioria atribuyó al imputado los siguientes delitos: "homicidio calificado por el empleo de arma de fuego", "tentativa de homicidio", coautoría de "robo", coautoría de "hurto", "coacción agravada" y "lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género".

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, la funcionaria dio lectura al escrito y describió cada uno de los hechos, tras lo cual explicó el porqué del monto de pena convenido: se tuvo en cuenta la pluralidad de delitos, la demostración inusitada de violencia incluso hacia una persona con la que mantenía una relación -ya que la víctima fatal era su íntimo amigo, y otra de las víctimas era su pareja-, así como la falta de antecedentes condenatorios y el escaso nivel de instrucción de Moreyra, que no sabe leer ni escribir.

El procedimiento contó con la conformidad de todas las víctimas. Luego de un breve cuarto intermedio, el tribunal resolvió -por unanimidad- condenar a Alexis Moreyra a 16 años de prisión.