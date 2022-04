Tenso clima en Cañada Rosquín: ya son siete los días de paro en la comuna

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 21.04.2022

El sindicato de los trabajadores pide el pase a planta permanente de un agente que ya tendría que haber sido nombrado. Desde el Ejecutivo aseguran que solo es cuestión de días. En el medio, no hay recolección de residuos hace más de una semana. Fuego cruzado entre las partes que se acusan de extorsión, patoterismo y autoritarismo.

El sindicato de los trabajadores pide el pase a planta permanente de un agente que ya tendría que haber sido nombrado. Desde el Ejecutivo aseguran que solo es cuestión de días. En el medio, no hay recolección de residuos hace más de una semana. Fuego cruzado entre las partes que se acusan de extorsión, patoterismo y autoritarismo.

Rodrigo Pretto

Este jueves se cumplió el séptimo día de paro de empleados comunales en Cañada Rosquín -departamento San Martín-. La situación ya genera ciertos inconvenientes, entre ellos la falta de recolección de residuos en la localidad. Desde el Sindicato de los Trabajadores Municipales -Sitram- exigen el ingreso a planta permanente de un agente y acusan al Ejecutivo de incumplir un acta de acuerdo. El gobierno local, por su parte, sostiene que es cuestión de días para que eso ocurra, le apunta al Sindicato de promover un paro forzado y lo acusa de “patoterismo y extorsión” hacia los propios trabajadores. Este jueves hubo una reunión entre las partes, pero no llegaron a una solución. “Vamos a resistir”, le dijo a este medio el presidente comunal, Ulises Puntonet.

Fue el pasado lunes 14 cuando comenzó el cese de actividades en la Comuna de Cañada Rosquín sin la prestación de servicios. Unos 80 empleados se encuentran llevando a cabo una medida de fuerza desde hace siete días por un reclamo ante la comuna. “El sindicato pide la solicitud del ingreso a planta permanente de un agente que presta servicios para una cooperativa local. Años anteriores, este gremio se había comprometido a no pedir el nombramiento de ninguna persona cuando se trate de alguien en esta situación, y hoy están incumpliendo. Tuvimos una reunión con ellos y acordamos el pase de este empleado, no hay nada para objetar”, contó Puntonet, y agregó: “Sin embargo, en el encuentro de Comisión se planteó que ingrese cuando haya una vacante. Hay un empleado que ya ingresó los trámites de jubilación, con lo cual es esperar algunos días”.

En la vereda de enfrente no tardaron en responder. Luis Strumia, delegado gremial de Sitram, confió en que el conflicto se arrastra hace tiempo atrás. “Desde que comenzamos a reclamar que se pase a planta permanente, entraron varios empleados que puso el presidente comunal. No estamos en contra, pero antes debería haber ingresado este agente. Estiramos la situación hasta marzo y no se cumplió”.

Asimismo, desde el ala sindical también sumaron otros reclamos a este conflicto y direccionaron “la falta de compromiso” de Puntonet. Sostienen que firmaron un acta de acuerdo mediante el cual a partir del 1º de marzo el empleado en cuestión era efectivizado en la comuna pero, además, se conformaría una Junta de Disciplina y Reclamo. “Esto sería importante para todos, porque ante una sanción se reunirá al sindicato, la patronal y el empleado para corregir el problema. Tenemos la firma del presidente comunal con la aceptación, pero nunca se cumplió”.

Consecuencias

Como consecuencia del conflicto que ya lleva una semana, se encuentra suspendida la recolección de residuos en la localidad y ya son siete los días sin retirar la basura por los domicilios particulares. Sólo se buscan los patológicos en el efector de salud y clínicas locales. “El estatuto dice que deben respetar las guardias mínimas con los servicios prestados, y esto incluye este tipo de tareas. Y lo están incumpliendo”, sostuvo el jefe del Ejecutivo.

Sin embargo, el gremio parece que no retrocederá ni un centímetro en el reclamo y se encuentra firme con la medida de fuerza. “Nos da tristeza que la comunidad no tenga limpieza, pero no podemos seguir así, sin una solución”, indicaron.

Fuego cruzado

Las acusaciones entre un lado y otro no frenan. Puntonet lanzó fuertes acusaciones ante el sindicato y catalogó la situación como un “paro forzado y extorsivo hacia los propios empleados”. Sostiene que no todos los trabajadores comunales están de acuerdo con la medida de fuerza, pero lo están haciendo bajo presión.

“Cuando hablamos de abusos sindicales es la prohibición del derecho a trabajar, que es lo que están haciendo. Prohíben la salida de vehículos de Maestranza, fueron a apagarle las máquinas a los empleados que estaban desempeñando sus tareas. Vienen en carácter de matones y no dejan realizar las actividades”, disparó.

En la vereda de enfrente respondieron negando los dichos del presidente comunal. “Hoy nos acompañan todos los empleados, quienes están afiliados y los que no”, deslizó Strumia quien acusó de “autoritarismo” al gobierno rosquinense. “Recibimos notas diarias de trabajadores por malos tratos. Hubo descuento de adicionales en recibos de sueldos, hay dos actas incumplidas donde hablamos de un personal efectivo más la conformación de la Junta de Disciplina y Reclamos. No lo atienden. Desde noviembre de 2021 que bregamos para que se cumpla lo pactado y no se hace”.

Sobre el cierre, en la comuna plantearon la necesidad de “resistir”, calificaron al paro como un “atropello institucional” y fustigaron con que el sindicato “quiere estar dos escalones por encima de lo que dice la ley”.