Lo confesó él mismo Daniel Malnatti "se robó" dos saleros de la mesa de Mirtha Legrand, los vendió y con la plata pagó una cena a sus amigos "Los ofrecí en Mercado Libre a todo aquel que pudiera pagar 18.821 pesos por cada uno. Los vendí en un par de meses" "Los ofrecí en Mercado Libre a todo aquel que pudiera pagar 18.821 pesos por cada uno. Los vendí en un par de meses"

El nombre de Daniel Malnatti se convirtió en tendencia en la red después de que el periodista de El Trece contó que se llevó los saleros de una de las mesas de Mirtha Legrand a la que fue invitado, lo puso en venta en una reconocida página, y reveló qué hizo con el dinero conseguido.

El periodista del Grupo Clarín contó la historia en primera persona en la wwb de TN. "Los saleros de Mirtha estuvieron en mi cocina por mucho tiempo. De vez en cuando los levantaba para pasar un trapo por abajo y enseguida los volvía a posar más o menos en el mismo lugar. Un día estaba tirando especias y cosas vencidas en frascos viejos y ahí estaban los saleros. Me puse alerta, porque cuando tiro cosas, realmente tiro cosas", indicó.

Con los $ 37.642 que recibí de la venta de 2 saleros del programa de Mirtha en @Mercadolibre invité mis amigos del secundario a comer @ballodelmattone en un modesto homenaje a la performance de Federico Peralta Ramos en el @AlvearPalace allá por 1971 💜

https://t.co/PQShvMgBUE — Daniel Malnatti (@danimalna) April 20, 2022

Y continuó: "Lo cierto es que ahí estaban los saleros, quizás nunca sepan el riesgo que corrieron esa tarde. Soy hipertenso y no los necesitaba, pero mantuve la mente fría y en ese temperamento decidí su destino. Los bajé de la alacena, les saqué fotos y los ofrecí en Mercado Libre a todo aquel que pudiera pagar 18.821 pesos por cada uno. Los vendí en un par de meses", reveló Daniel Malnatti.

Luego, el periodista contó qué destino le dio a los emblemáticos recipientes que por años muchos quisieron llevárselos. Con el pasar del tiempo, la producción decidió regalarlos para que dejaran de tomarlos inesperadamente. "Con esos 37.642 pesos, en homenaje a Federico Peralta Ramos quien en 1991 gastó tres mil dólares de la beca Guggenheim en una cena en el Alvear, invité a comer a todos mis amigos del grupo de WhatsApp de la secundaria. Fue todo más módico pero no por ello menos sentido. Comimos pastas en la trattoria de mi amigo Adrián Francolini en la calle Gorriti, quien además nos hizo precio. La pasamos realmente bien", advirtió el ex CQC.

"Quería agradecer en particular a Mirtha Legrand pero también a los camarógrafos, a los sonidistas, a las maquilladoras y a todos los que hacen posible Almorzando con Mirtha por esa hermosa cena con mis amigos de siempre. También a Nacho, Juana Viale y la producción del programa quienes siguen poniendo saleros a la mesa tal cual tradicionalmente hizo su abuela durante años", expresó.

"No sé quien compró los saleros ni si él sabe quién soy yo (aparezco bajo un seudónimo en la plataforma de venta). Sé que vive en Núñez porque ahí mandé el paquete. Y no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerle a él también. En la publicación además de las fotos hice una descripción del producto que transcribo a continuación. Gracias también a ustedes por leer esta nota y ya saben: la vida es corta y no hay que dejar saleros por vender", indicó después.

“Sentite Melconián, Lopez Murphi o Dani La Chepi con solo sentarte a tu mesa. Sorprendé a tus amigos condimentando una entraña con un salero notable. Enredá a tu cita de Tinder mencionando como quien no quiere la cosa que fuiste a lo de Mirtha porque sos infectólogo/a o especialista en algo. Comprá un salero", rezaba la descripción brindada por el periodista.

“Los saleros son originales y a pesar de no ser nuevos nunca han sido utilizados dado que soy hipertenso y trato de consumir poca sal. Uno de ellos está completo con sal aunque (advierto) son prácticamente nulas las posibilidades de que haya sido la propia Mirtha Legrand quien haya llevado a cabo el procedimiento rellenado del mismo", seguía la referencia.

“Ambos artículos se encuentran en excelentes condiciones y mientras uno de ellos data de 2017 (el que tiene sal adentro) el otro es de la actual temporada (2021). Es importante mencionar que el primero de ellos me ha sido adjudicado en uno de los programas que conducía Mirtha Legrand en persona, mientras que el segundo lo obtuve durante la administración de Juana Viale", afirmó.

Y aclaró: “A los efectos legales dejo expresa constancia que el salero modelo 2017 lo adquirí por donación. En esa época y con el fin de blanquear una situación que se daba de hecho (no pocos invitados se llevaban el salero), la producción del programa empezó a regalarlos junto con el pimentero. Los dos en una cajita".

“En el año 2018 ‘pasaron cosas’ en el país y en Almorzando con Mirtha Legrand se dejaron de regalar los saleros. Otra clara señal del ajuste en los presupuestos, fue el hecho que a partir del 2020 la producción del programa dejó de poner pimenteros en la mesa. El salero se quedó solo.

“A los fines de zanjar cualquier controversia, dejo constancia que el salero del 2021 lo recibí como consecuencia de lo que yo interpreto fue una liberalidad de Juana Viale. En la última pausa del programa me preguntó así como al pasar mientras hablaba con otro: “¿te llevás el salero?”. Cuando yo respondí que sí, ella guiñó un ojo en forma casi imperceptible en clara alusión a que no iba a hacer nada por impedirlo y que tenía vía libre para hacerme de él.