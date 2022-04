Preocupación en Venado Tuerto: hay una sobredemanda de atención en la salud pública

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es una odisea conseguir médicos en áreas específicas como pediatría, lo que afecta, especialmente a las guardias tanto de los efectores públicos como privados. Según contó la directora de Salud municipal, desde el año pasado que están en la búsqueda de profesionales para que se sumen al staff de los centros barriales.

Santiago Balague

La directora de Salud municipal de Venado Tuerto, María Becq, expresó su preocupación por la falta de médicos pediatras en los efectores públicos y privados de todo el sur santafesino para la realización de guardias, más aún en estos momentos donde la demanda se vio incrementada considerablemente ante la presencia y circulación de diferentes virus. Esta realidad termina afectando al hospital de Venado Tuerto que, durante los fines de semana, debe atender entre 250 y 300 consultas diarias.

“No desconocemos esta situación, sabiendo que la pediatría hoy, tanto en el ámbito público como privado, es una especialidad crítica. Tenemos que dejar en claro que no cualquier médico puede ver y atender a un niño, donde el abordaje requiere de otro saber”, comentó la funcionaria, resaltando que “hay una sobredemanda en el sector público, no sólo de pacientes de la ciudad sino de toda la región, ya que Venado Tuerto absorbe gran parte de las consultas médicas de los pueblos de la zona”.

En este marco, Becq explicó que esta faltante de pediatras también impacta en el sector privado que “hoy no cuenta con una guardia activa, sobre todo los fines de semana”.

Para intentar mejorar las prestaciones en esta área, desde el Municipio se viene convocando a profesionales de la salud para incorporarse al sistema municipal. “Desde el año pasado venimos teniendo contacto con profesionales para que vengan a trabajar a la ciudad. Incluso hicimos publicaciones en diarios provinciales y de Buenos Aires para tratar de conseguir médicos, en especial pediatras”, exclamó, comentando que el problema de la falta de médicos en algunas áreas puntuales, es mucho más profundo y está vinculado directamente con el sistema de formación, es decir que no son tantos los que eligen ser pediatras.

“Estamos haciendo esfuerzos para poder resolver esta realidad, pero la falta del recurso humano es escasa. Lo que uno siempre piensa es que, si todos los médicos que están en el sector privado se dedicaran a atender chicos enfermos no sobrecargaríamos el Hospital como está sucediendo”, manifestó. Y añadió: “A esta altura del año desde el Gobierno de Venado Tuerto llevamos controlado a más de 5.000 niños entre los 0 y 14 años, en lo que respecta a crecimiento y desarrollo. Si nosotros nos abocáramos a atender niños enfermos, quién se encargaría de los controles de los niños sanos, que son muy necesarios”.

Cuadros respiratorios

Para la médica pediatra, “estamos atravesando un momento que no es habitual”, porque si bien cuando comienzan las clases, por lo general, hay una mayor circulación de virus respiratorios o gastrointestinales, “nunca tuvimos tanta cantidad en esta época, como sucede este año”.

“Ya a partir del mes de diciembre y principios de enero, además de esa ola de casos de Covid-19, se empezó a dar la convivencia de varios virus respiratorios, situación que siempre aparece en el mes de mayo con la llegada de los primeros fríos”, indicó.

“Más allá del uso del barbijo o las medidas de prevención que se puedan adoptar dentro de los colegios, estamos viendo este tipo de sintomatología en muchos niños y niñas. También sabemos que los chicos transitan otros espacios de socialización y de encuentro donde los protocolos de cuidado no se aplican y terminan contagiados de patologías respiratorias, que dicho sea de paso es muy fácil transmisión, a través de las manos o el aire si no hay una buena ventilación”, detalló.

Gripe y Covid-19

Según señaló Becq se están viendo diferentes cuadros respiratorios virales, con síntomas similares al Covid y la Gripe A, sobre todo en niños y adolescentes, grupos que no vienen siendo inmunizados, porque la vacuna antigripal para esta población no está indicada dentro del calendario y es sólo para aquellos que presenten alguna comorbilidad y porque no hubo circulación de influenza durante estos últimos dos años, es decir que no pudieron inmunizarse de manera natural. Esto genera que la sintomatología sea mucho más florida.

“Lo que tranquiliza, más allá de la gran cantidad de chicos enfermos, es que lo pueden resolver más fácilmente y si bien tienen que afrontar cuadros fuertes con fiebre, moco y demás, salen rápidamente. La inmunidad natural la van a volver a alcanzar y el año que viene será diferente”, puntualizó.

¿Qué pasa con las guardias pediátricas?

El director médico del Hospital Regional “Dr. Gutiérrez”, Daniel Alzari, informó que a la fecha no hay personas internadas en el efector por casos de Influenza o Gripe A, aunque alertó que hay una creciente demanda en el sector de Guardia, sobre todo los fines de semanas, por la presencia de diferentes virus estacionales.

“Actualmente tenemos pacientes en terapia por patologías pulmonares o enfermedades crónicas no transmisibles, pero no por casos de Gripe”, manifestó el funcionario, asegurando que sí se han incrementado las consultas en la guardia con patologías respiratoria gripal, pero “hasta ahora no revisten de gravedad para internación”.

Asimismo, contó que durante los fines de semana esa demanda de asistencia inmediata se ve incrementada, sobre todo en el sector pediátrico, porque “no hay guardias en el sector privado ni en las localidades del departamento General López, lo que hace asistan al Hospital”, contó. Y añadió: “Estamos llegando a las 250 o 300 consultas diarias durante los fines de semana para dos médicos. Esto genera dificultades y demoras, lo que provoca algunos enojos de los vecinos”.

En este sentido, adelantó que la semana que viene tendrán una reunión para tratar este tema, porque “es una realidad que lleva casi dos meses”, donde solicitarán la apertura de otros centros de atención. “Lo que le pedimos a la gente es que no espere hasta último momento para llevar a los niños al pediatra o hacer las consultas pertinentes, sabiendo que todos tenemos un médico pediatra de cabecera, tengan o no obra social”, resaltó.

Vacunación antigripal

En cuanto a la vacunación, Alzari informó que se están aplicando dosis de la vacuna antigripal en las poblaciones objetivo: mayores de 65 años, niños entre los 6 y 24 meses, embarazadas, puérperas y personas entre los 2 y 65 años que presenten comorbilidades o factores de riesgo. A su vez se están completando esquemas con vacunas contra la neumonía.

“Las dosis van llegando con frecuencia, pero no en grandes cantidades. Ni bien las recibimos las colocamos, es decir que rápidamente nos quedamos sin vacunas”, comentó, resaltando que entre el lunes y martes arribaron 400 dosis que ya fueron aplicadas.

Asimismo, indicó que el horario del vacunatorio es de 8 a 12 y recordó que no se deben solicitar turnos previos, aunque insistió en que la demanda hoy es mayor a la oferta de dosis. “Hay muchas personas que se acercan a preguntar. Si tenemos vacunas no hay problema, siempre y cuando pertenezca a la población objetivo”, explicó.

Covid-19

En cuanto a la vacuna contra el Covid-19, señaló que se están aplicando dosis de Pfizer a personas que reciben el turno. Además, se están completando esquemas, ya que “hay vecinos que recién se están colocando segundas o terceras dosis”, destacó.

A usar barbijo

Por último, Alzari brindó su opinión en torno al debate por el uso del barbijo: “Barbijo sí, hay que usarlo, porque lo hemos visto en poblaciones más avanzadas que la nuestra, donde permanentemente usan este tapaboca, incluso antes del Covid, en época invernal. Es una costumbre beneficiosa, porque es un freno para todas las enfermedades respiratorias”.