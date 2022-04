https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.04.2022 - Última actualización - 1:25

1:11

Los delincuentes ingresaron a la propiedad tras violentar la reja de una ventana. Si bien causaron un gran desorden, solo se llevaron dinero. Sospechan de 4 sujetos que fueron vistos "disfrazados" de policías.

Alberti al 600 Policías "truchos" y un cuantioso robo en una vivienda de barrio Guadalupe Los delincuentes ingresaron a la propiedad tras violentar la reja de una ventana. Si bien causaron un gran desorden, solo se llevaron dinero. Sospechan de 4 sujetos que fueron vistos "disfrazados" de policías. Los delincuentes ingresaron a la propiedad tras violentar la reja de una ventana. Si bien causaron un gran desorden, solo se llevaron dinero. Sospechan de 4 sujetos que fueron vistos "disfrazados" de policías.

Durante la tarde del jueves autores ignorados asestaron un golpe en una vivienda ubicada en Alberti al 600 (zona residencial de barrio Guadalupe) desde donde sustrajeron una importante suma de dinero en efectivo.

El hecho se consumó bajo la modalidad "escruche", es decir, aprovechando la ausencia de los moradores de la casa. En el lugar reside un matrimonio, ambos docentes, que a esa hora se encontraban cada uno en sus respectivos trabajos.

Fue cerca de las 20 cuando la mujer llegó a su domicilio y ni bien abrió la puerta una escena de terror apareció ante sus ojos. Algunos ambientes del interior de la propiedad estaban "patas para arriba".

Personal de la seccional 8va. permaneció en el lugar del hecho a la espera de los peritos de la AIC.Foto: Danilo Chiapello

La primera reacción fue comunicar lo ocurrido a su esposo quien interrumpió sus labores y emprendió el regreso de inmediato. Minutos después llamaron a la policía.

Según se supo el o los ladrones ingresaron a la vivienda previo haber violentado (se cree que con ayuda de un gato hidráulico) la reja de una ventana que da a un patio.

Una vez adentro los intrusos provocaron un gran desorden en algunos ambientes donde desparramaron prendas de vestir, objetos personales y tiraron cajones hasta que finalmente dieron con su objetivo. Una importante suma de dinero que se llevaron.

El estado en que quedaron los distintos ambientes de la casa, tras el paso de los ladrones Foto: Danilo Chiapello

Disfrazados de policías

"A media tarde yo salí de mi casa y me llamó la atención un automóvil que estaba estacionado en la esquina (detrás del ex seminario) con cuatro hombres en su interior", comentó hoy la víctima en diálogo con El Litoral.

"Tanto me extrañó la situación que me acerqué para saludarlos y veo que eran cuatro 'policías'. Ahora me entero que por la vestimenta que tenían puesta, eran disfrazados... policías 'truchos'", precisó.

"De todos modos alcancé a ver la patente del auto que era un VW Fox, o algo parecido", agregó.

Foto: Danilo Chiapello

Por último el dueño de casa se mostró sorprendido por la 'precisión' con la que actuaron los delincuentes. "Si bien revolvieron toda la casa, solo se llevaron un dinero que tenía ahorrado. Había otros objetos de valor pero se ve que solo buscaban eso", sentenció.

Todo parece indicar que el atraco se consumó entre las 17 y las 20, que fue el lapso de tiempo en que la vivienda estuvo sin ocupantes.

Hasta poco antes de la medianoche el lugar estuvo custodiado por agentes de la seccional 8va. (intervienen por jurisdicción), quienes aguardaban el arribo de los peritos de la AIC.