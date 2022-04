https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se inicia el juicio a las tres primeras juntas militares, nace el político ruso Lenin y muere Richard Nixon.

¿Qué se conmemora? Efemérides del 22 de abril: Qué pasó un día como hoy Se inicia el juicio a las tres primeras juntas militares, nace el político ruso Lenin y muere Richard Nixon.

Este viernes 22 de abril se conmemoran diversas fechas especiales en todo el mundo y también en Argentina. Por eso, te contamos cuáles son las efemérides más importantes del día.

Efemérides del 22 de abril: ¿qué se celebra hoy?

1985 – JUICIO. Se inicia el juicio a las tres primeras juntas militares que gobernaron la Argentina durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Las audiencias se extendieron hasta el 9 de diciembre y fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos cinco de los nueve imputados.

1978 – TUERO. Nace en Buenos Aires el piloto Esteban Tuero, campeón en el Fórmula Honda (1994, Argentina), Fórmula 2000 (1995, Italia) y en Clase 3 del Turismo Nacional (2008, Argentina). En 1998 corrió en la Fórmula 1 con el equipo Minardi, participando de 16 Grandes Premios.

1950 – FRAMPTON. Nace en Inglaterra el músico Peter Frampton. Guitarrista y cantante de rock, editó más de 20 discos. Integró la formación original de Humble Pie. Como solista alcanzó popularidad con canciones como “Baby, I Love Your Way” "Do You Feel Like We Do" y "I'm In You".

1984 – BENJAMÍN. Nace en Buenos Aires el actor y cantante Benjamín Amadeo. En televisión participó de los elencos de “Son amores”, “Casi ángeles” y “Quitapenas”, entre otros. Su disco “Vida lejana” (2016) obtuvo un premio Carlos Gardel en la categoría “mejor álbum nuevo artista pop”.

1870 - LENIN. Nace en Rusia el teórico político y revolucionario Vladimir Ilyich Lenin, quien encabezó la Revolución de Octurbe (1917). Líder del Partido Bolchevique contribuyó a actualizar el pensamiento marxista y comandó los primeros años de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1948 – HERRERO. Nace en Villaguay la cantante y docente Liliana Herrero, referente de la música popular argentina. Entre sus discos se destacan “”El diablo me anda buscando”, “Recuerdos de provincia” y “Litoral”. En 1995 recibió el Premio Konex como una de las mejores cinco intérpretes de esa década.

1937 – NICHOLSON. Nace en los Estados Unidos el actor Jack Nicholson, protagonista de los últimos 60 años del cine de Hollywood. Con 12 nominaciones, es el artista más postulado a los premios Oscar. Filmes como “Chinatown”, “El resplandor” y “Los infiltrados”, lo consagraron en la pantalla grande.

1994 – NIXON. Muere a los 81 años en Nueva York el dos veces presidente de los Estados Unidos Richard Nixon, único mandatario en la historia de ese país en dimitir a su cargo. El 9 de agosto de 1974 Nixon aceptó su participación en el espionaje a opositores, conocido como Caso Watergate, renunciando a su cargo.