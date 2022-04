https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inmortales de la literatura universal (*)

Por Dora R. Corts (*) En conmemoración del 23 de abril, Día del Idioma Español y Día de la Lengua Inglesa para las Naciones Unidas.

El 23 de abril de 1616, un trío le colgó la galleta al moho del olvido en el gancho de la palabra escrita, duradera como alimento espiritual, siempre actual, fresca como pan del día: Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare, Inca Garcilaso de la Vega.

Escritores audaces e innovadores, jugados pero sensibles en sus vidas privadas, estos geniales marcaron huella. De un saque, la voraz eternidad los quiso para ella, por pura voluptuosidad intelectual, capricho de señora lujosa. Ignoro la hora en que la muerte les mostró la sonrisa. Quizás ese mismo día le dio, profesional, a cada uno un turno. Lo importante es que desde ese momento son universalmente nuestros.

Sabemos que nunca se vieron las caras. Pero la hebra dorada de la no-casualidad, ésa que hace ver en cada hombre a todo hombre, cierne el dogal de los parecidos curiosos y coincidencias paradojales entre tres vividores ávidos, sedientos de experiencias extremas, empujadores dramáticos de límites sociales. Por su manera desafiante de encarar la peripecia vital que les tocó en destino, por plasmar la puja constante entre conciencia de realidad y tendencia a idealizarla, pueden considerarse unos románticos.

El Inca Garcilaso de la Vega, siendo mestizo en el Perú, se animó a pergeñar con sus Comentarios Reales una de las primeras entregas "periodísticas" de la América joven. Shakespeare, dedicó sus Sonetos al noble inglés que desató esa atracción homosexual. Cervantes Saavedra probó el humo acre de la guerra, quedó manco en Lepanto, escribió parte del Quijote en la cárcel.

¿Qué más puede pedir el padre creador de estas soberbias creaturas? Se bebieron la vida, conocieron de todo, bucearon en las aguas tumultuosas de cada personaje, y encima nos dejan esta herencia de sus libros, que no sólo son frases bellas, más que nada lo que nos queda de ellos, es el flesh and blood, la carnadura temblorosa de fuerza y verdad en sus obras: humor y amor, pasión y violencia, ingenuidad y el asombro, el deseo y la injusticia, el absurdo y el orden, ternura y rebeldía, el poder y la piedad.

Yo propongo ir hasta el hueso y sin anestesia, derecho viejo a la lectura, y para que se sepa. De "El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha", de Miguel de Cervantes Saavedra:

"(…) Quiere hacer uno un viaje largo, y si es prudente, antes de ponerse en camino busca alguna compañía segura y apacible con quien acompañarse; pues ¿porqué no hará lo mismo el que ha de caminar toda la vida hasta el paradero de la muerte y más si la compañía le ha de acompañar en la cama, en la mesa y en todas partes, como es la de la mujer con su marido? La de la propia mujer no es mercadería que una vez comprada se vuelve, o se trueca o cambia; porque es accidente inseparable, que dura lo que dura la vida; es un lazo que si una vez le echáis al cuello, se vuelve en el nudo gordiano, que si no le corta la guadaña de la muerte, no hay desatarle". (Don Quijote)

"(...) Que el amor, según yo he oído decir, mira con unos anteojos que hacen parecer oro al cobre, a la pobreza, riqueza, y a las legañas, perlas". (Sancho Panza).

De "Soneto 149", de William Shakespeare:

"¿Puedes decir, ¡oh, cruel!, que no te quiero, cuando tomo parte contigo contra mí propio? ¿Es que no pienso en ti cuando me olvido de mí mismo, por tu amor todo tiránico? ¿Quién te detesta, que llame yo mi amigo? ¿A quién frunces el ceño, que yo me humille? Pues qué, si me miras con cólera, ¿no descargo la venganza sobre mí propio con patentes lamentaciones? ¿Qué vanagloria hallo en mí, tan soberbia que me impulse a desdeñar tu servicio, cuando todas mis mejores cualidades adoran tus defectos, y no hacen sino obedecer al movimiento de tus ojos? Pero, amor, sigue odiando, pues ahora conozco tus sentimientos; amas a los que pueden ver y yo soy ciego".

De "Comentarios Reales", del Inca Garcilaso de la Vega:

"(...) Y así un padre de la Compañía compuso una comedia y la escribió en lengua aymara, diferente de la lengua general del Perú. El argumento era sobre aquellas palabras del libro tercero del Génesis: Pondré enemistad entre ti y la mujer... y ella misma quebrantará tu cabeza".

"(…) Los muchachos indios representaron los diálogos en todas las cuatro partes, con tanta gracia y donaire en el hablar, con tantos meneos y acciones honestas, que provocaban a contento y regocijo; y con tanta suavidad en los cantares, que muchos españoles derramaron lágrimas de placer y alegría, viendo la gracia y habilidad y buen ingenio de los indiezuelos, y trocaron en contra la opinión que hasta entonces tenían de que los indios eran torpes, rudos e inhábiles".

"(...) Los Incas tenían un bailar grave y honesto, sin brincos ni saltos, ni otras mudanzas como los demás hacían. Eran varones los que bailaban, sin consentir que bailasen mujeres entre ellos. El mismo Rey bailaba algunas veces en las fiestas solemnes, por solemnizarlas más".

"(…) A los hijos de español y de india, у o de indio y de española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones; fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres, y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Aunque en Indias si a uno de ellos le dicen "sois un mestizo", o "es un mestizo", lo toman por menosprecio".

Ahora le ofrezco al lector compañero este test de afinidad. Conteste sí o no: 1) ¿Se considera travieso? (de atravesar trances, vivir intensamente, sentirse más joven cuantas más cosas le pasan). 2) ¿Cree que su vida es re-común, pero a la vez orgullosamente única, o dicho de otro modo, lucha en su ciudad pero su historia la puede trajinar uno de Katmandú? 3) ¿Escribe algo alguna vez a alguien o para sí mismo? 4) ¿Le gustó lo que escribió, o no le gustó tanto, pero le salía de adentro y lo dejó así? 5) ¿Siente que los fragmentos seleccionados, usted mismo los podría haber escrito?

Con una sola afirmativa queda automáticamente integrado al club virtual de identificados con el Inca, Miguel y William. Porque el arte es poderla contar. Lo demás, no cuenta. He dicho, en el Día del Idioma.