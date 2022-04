https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 22.04.2022 - Última actualización - 3:55

3:54

Este viernes a las 20.30 ante un Estudiantes de suplentes y juveniles...

A Colón no le queda otra que ganar para seguir en la lucha

El equipo de Falcioni hace siete partidos que no gana en el torneo local. Tiene la posibilidad ante un Estudiantes de brillante campaña, pero que tendrá once cambios en este partido porque ya está virtualmente clasificado en la Copa de la Liga. Se supone que el Pulga y Beltrán volverán a la titularidad.

Eric Meza tiene un grato recuerdo de haberlo enfrentado a Estudiantes. En el último partido, en cancha de Colón, marcó uno de los goles. Hace 8 años que el Pincha no gana en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía



Eric Meza tiene un grato recuerdo de haberlo enfrentado a Estudiantes. En el último partido, en cancha de Colón, marcó uno de los goles. Hace 8 años que el Pincha no gana en Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía

El Litoral en en

Este viernes a las 20.30 ante un Estudiantes de suplentes y juveniles... A Colón no le queda otra que ganar para seguir en la lucha El equipo de Falcioni hace siete partidos que no gana en el torneo local. Tiene la posibilidad ante un Estudiantes de brillante campaña, pero que tendrá once cambios en este partido porque ya está virtualmente clasificado en la Copa de la Liga. Se supone que el Pulga y Beltrán volverán a la titularidad. El equipo de Falcioni hace siete partidos que no gana en el torneo local. Tiene la posibilidad ante un Estudiantes de brillante campaña, pero que tendrá once cambios en este partido porque ya está virtualmente clasificado en la Copa de la Liga. Se supone que el Pulga y Beltrán volverán a la titularidad.

Por Redacción EL SEGUIR Son muchos partidos sin ganar, pero así como Colón no se ayudó con los resultados, tampoco hicieron demasiado los que están por encima. El caso testigo es el de Boca, que en 72 horas jugó dos partidos de local en la Bombonera (Lanús y Godoy Cruz) y no pudo ganar ninguno. Así, matemáticamente las chances permanecen a pesar de que la exigencia matemática es extrema: Colón quedó a tres puntos de Boca, a cuatro de Tigre y a cinco de Aldosivi con nueve en juego y con Barracas Central en la misma línea. No es sencillo, pero tampoco resulta imposible. Hay que ganar. Y de ser posible, la mayor cantidad de puntos (por no decir todos). A excepción del partido con Rosario Central (cuando puso muchísimos suplentes), la receta de Falcioni prácticamente se mantuvo. Retocó el equipo para visitar a Huracán, cambiando a los dos puntas. Sacó al Pulga y Beltrán para poner a Farías y a Wanchope Abila, justamente en el sector en el que el técnico se siente más protegido porque si bien el Pulga y Beltrán han sacado una diferencia -y por eso son titulares- los dos que quedan afuera no son improvisados ni mucho menos se trata de jugadores que no aporten jerarquía. La vuelta de Beltrán y el Pulga sería casi un hecho, mucho más pensando en que el partido siguiente será con seis días de diferencia (el jueves que viene a la noche en Asunción ante Olimpia por la Copa Libertadores). Por eso, el listado de concentrados es el mismo que viajó a Buenos Aires para jugar con Huracán. Siempre en tren de suposiciones, porque fue muy poco el tiempo de trabajo y se priorizó la recuperación, habrá que ver si Falcioni resuelve "refrescar" alguna de las zonas del equipo para tener un 11 más descansado para afrontar este partido. Tranquilamente, eso podría ocurrir, por ejemplo, en la defensa o en la mitad de la cancha, ya que hay jugadores que en su momento fueron utilizados para jugar ante Central, que le cambiarían la fisonomía al equipo, al menos desde lo físico. Por ejemplo, Pierotti, Farioli, el mismo Moschión o Acevedo, Sandoval, Nardelli, Novillo y Gallardo, que fueron jugadores que tuvieron rodaje en ese partido o en el de Copa Argentina ante Sportivo Peñarol de San Juan, pero que no constituyen la base titular que viene utilizando Falcioni. El abrazo de Garcés a Lértora, que fue el autor de otro de los goles de Colón en el último choque ante Estudiantes, que terminó con victoria sabalera por 2 a 1. Foto: Manuel Fabatía Más allá del cansancio (lógico por la seguidilla de partidos, porque Colón jugó el sábado, volvió a hacerlo el martes y ahora será viernes, o sea tres partidos en seis días) y la llegada de un rival que anda muy bien pero que trae suplentes y juveniles (once cambios hará el Ruso Zielinski), la necesidad sabalera es la de ganar el partido y así mantener chances ciertas para las dos fechas finales de esta Copa de la Liga Profesional. De todos modos, más allá de que Falcioni no lo ha dicho abiertamente, la realidad es que si algo va a priorizar Colón, será la Libertadores. El técnico siempre habló de pelear en los dos frentes y la ocasión que se le abre en el compromiso de este viernes a la noche, en su cancha, es propicia para seguir dando pelea hasta el final. Cupo Colón ya presentó los papeles y solicitó un cupo para sustituir a alguno de los jugadores que sufrieron la rotura de ligamentos cruzados. Los últimos fueron Quiroz y Vega, quiénes permanecerán afuera por varios meses y por ese motivo se hizo el pedido correspondiente. El tema es que la disponibilidad de jugadores no es mucha y se reduce a jugadores que estén jugando en la Argentina o que estén en libertad de acción. Once cambios en Estudiantes El martes por la noche, Estudiantes consiguió un triunfo clave ante quien era el escolta en aquel momento, Tigre. Los dirigidos por Ricardo Zielinski tuvieron un gran partido y pudieron superar al Matador por 2-1 en el estadio Jorge Luis Hirschi. La victoria dejó al Pincha a un solo punto de la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional, a falta de tres fechas para el final de la primera fase del certamen. Matemáticamente le resta una unidad, aunque virtualmente ya se ven adentro, ya que para quedar afuera de los cuatro primeros debería ser goleado en los últimos tres partidos, y Colón ganar todo lo que queda por una diferencia de 3 tantos por encuentro. Para este duelo, el Ruso Zielinski comenzó con las prácticas del plantel en City Bell. Los titulares o futbolistas que sumaron la mayoría de minutos en el último encuentro ante Tigre realizaron tareas de gimnasio y regenerativas en la cancha 1 del predio albirrojo. Mientras que los que no formaron parte del encuentro, o sumaron menos de 45 minutos, se pusieron a la orden del técnico y efectuaron un ensayo de fútbol informal en espacios reducidos. Luego, Zielinski aprovechó para dialogar con parte del plantel y probó un equipo de cara al compromiso de las 20.30 en Santa Fe. Con la clasificación prácticamente consumada, el Ruso apostaría por: Jerónimo Pourtau en el arco, la defensa con Emanuel Beltrán, Bautista Kociubinski, el juvenil Santiago Núñez y Emmanuel Más, quien no estuvo ante Tigre por haber sido expulsado en el duelo previo ante Barracas Central. Luego, en la mitad de cancha estuvieron Hernán Toledo, Brian Orosco, Jorge Morel y Franco Zapiola. Mientras que en la delantera se movieron Alan Marinelli y Carlo Lattanzio. De esta manera, el entrenador realizaría 11 variantes respecto al último partido y guardaría a los titulares para el choque del martes próximo ante Bragantino por la tercera fecha de la Copa Libertadores de América. El plantel se entrenó este jueves por la mañana y luego del almuerzo emprendió el viaje con destino a nuestra capital. ¿Qué hay que hacer para clasificar? Cumplida la undécima fecha del torneo, en la zona 2, Colón quedó quinto, a tres puntos de Boca, que es el último de los clasificados en ese grupo que tiene a Estudiantes con 24, Aldosivi con 20, Tigre con 19, Boca con 18 y Colón compartiendo el quinto puesto con Barracas Central, ambos con 15. Clasifican los cuatro primeros y quedan tres fechas por jugarse. Dejando de lado a Estudiantes, que está virtualmente clasificado, veamos lo que le queda a cada uno de los equipos que están involucrados en esta lucha por la clasificación: * Aldosivi: local con Huracán, visitante con Estudiantes de La Plata y local con Arsenal. * Tigre: local con Arsenal, visitante con Vélez y local con Boca. * Boca: visitante con Central Córdoba de Santiago del Estero, local con Barracas Central y visitante con Tigre. * Colón: local con Estudiantes, visitante con Arsenal y local con Vélez. * Barracas Central: local con Vélez, visitante con Boca y local con Godoy Cruz. Como puede apreciarse, en el caso de Boca debe enfrentar a dos de los equipos que está peleando por ingresar en el cupo de cuatro que jugarán la fase final, en tanto que el otro rival será Central Córdoba, que tiene un punto menos que Colón y Barracas Central y no aparece en este listado de equipos con chances, aunque matemáticamente las tiene. El final está abierto y puede pasar cualquier cosa, a excepción del cupo de Estudiantes, que está con un "pie y medio" adentro. Aldosivi y Tigre sólo piensan en la Copa (no juegan torneos internacionales), Boca está en medio de una crisis y con una importante indefinición respecto del entrenador, además de jugar la Libertadores, igual que Colón. Todo puede darse, pero Colón, que hace siete partidos que no gana en la Copa de la Liga (ganó un solo partido de los últimos nueve que jugó contando la Libertadores), tiene que cosechar la mayor cantidad de puntos posible. Recordemos también que luego de visitar a Olimpia, el jueves que viene en Asunción del Paraguay, los rojinegros visitarán a Arsenal con apenas 48 horas de recuperación, el sábado 30 en el Viaducto de Sarandí. ¡Gol de Bilardo! El primer partido en Primera División que jugaron Colón y Estudiantes fue en 1966, cuando Colón militaba en su primer año en la máxima categoría. El partido terminó empatado 1 a 1 y los goles fueron convertidos por un "tal" Carlos Salvador Bilardo para Estudiantes y Néstor Subiat para Colón. En Colón, entre otros, jugaban Sanitá, Larpín, los hermanos Gisleno y Orlando Medina, Raúl Cardozo y el Negro Moreyra (alguna vez contó que debutó ese día). Estudiantes empezaba a armar el equipo que poco tiempo después conquistó torneos locales, Copa Libertadores y fue campeón del mundo, con Poletti, Malbernat, Conigliaro, Bilardo, Madero, Bedogni, el Bocha Flores y alguien que luego tuvo una participación protagónica en Colón: Rubén Cheves, el hombre al que el Vasco Urriolabeitia trajo para que lo ayude dirigendo la reserva y haciéndose cargo en varias ocasiones del primer equipo. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa

El Litoral en en

Temas: