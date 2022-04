Condecoraron a More Rial en el "Paseo de las Estrellas" de Las Vegas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 22.04.2022 - Última actualización - 21:46

21:42

"Las Vegas International Press Association" reconoció a Morena por "su brillante trayectoria profesional y extraordinaria labor en el entretenimiento"

Al principio quienes vieron la imagen en redes no podían determinar si era cierto o una foto "fake" o trucada. Pero con las horas se determinó que la condecoración a More Rial, la hija de Jorge Rial, era absolutamente auténtica, y quien se la entregó no es otra que Jackeline Patoka, quien se hace llamar "Jackie Pato", la persona que desde 2020 se proclama como madre del corazón de More y abuela del corazón de Francesco, el también nieto del periodista creador de Intrusos.

Lo cierto es que el diploma y el reconocimiento son reales y fueron otorgados por “Las Vegas International Press Association” organismo que entregó a More Rial esa distinción por "su brillante trayectoria profesional y extraordinaria labor en el ámbito del entretenimiento".

Foto: Gentileza

Si bien no hubo ceremonia y el diploma fue dado a la joven en un domicilio particular en Argentina, la representante de esa organización norteamericana tiene un trato personal con Morena Rial, y por eso no tuvo problemas en acercarse hasta ella en uno de sus viajes a su natal Sudamérica. En la fotografía compartida puede leerse: "Un gran orgullo para el Paseo de las Estrellas de Las Vegas y su comitiva, entregarte este reconocimiento en tu país, Argentina".

Jackie Pato es presidenta honoraria del "Paseo de las Estrellas de Las Vegas" y vive en Miami, aunque es de origen uruguayo. En una entrevista Jacqueline Patoka, de 52 años, aclaró que su vínculo con Morena Rial se originó en una campaña contra el bullying y la discriminación que ella llevó adelante com la modelo Abigail Pereira, quien ya era amiga de la hija de Jorge Rial. "Fue una relación que empezó en lo comercial y terminó en lo más profundo de mi corazón, al punto de que hoy puedo decir que More es mi hija, del corazón, como quieran llamarlo, pero mi hija y Francesco mi nieto", contó a la revista Paparazzi, la persona que ahora condecoró a la mediática More Rial.