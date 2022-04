Enfermera: un nuevo comienzo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La banda porteña se reformuló como dúo durante la pandemia, y está trabajando en nuevos materiales para seguir en esta nueva etapa. El Litoral conversó con Tomi Quagliardi, artífice del proyecto junto al guitarrista Juan Martín Gallo, sobre el presente de este proyecto en evolución constante, que viene a compartir velada con Vanda.

El domingo 24 de abril a las 21 la cantautora eslovaca-santafesina de pop electrónico Vanda presentará en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) su nuevo disco “Invisible Girl”, y en esa velada va a compartir el escenario con la banda Enfermera de Buenos Aires, integrada por Tomi Quagliardi y Juan Martín Gallo. “La Peregrina” y el dúo porteño ya vienen trabajando juntos hace un tiempo: en septiembre de 2021 lanzaron el single “Universo Desechable”, una canción que invita a reflexionar y a tomar consciencia sobre la necesidad de cambiar nuestros hábitos y cuidar al planeta.

Las entradas ya están a la venta online por sistema Ticketway o en la boletería de la sala. En la previa, El Litoral conversó con Tomi para conocer más de este proyecto en transición.

Lanzamientos

-Llegan para compartir fecha con Vanda, con la que ya habían colaborado en la canción “Universo desechable”. ¿Cómo se dio esa conexión?

-Con Vanda somos amigos hace mucho tiempo, hace 15 años la conocimos a través de Lu (Lucía Barbaglia), nuestra manager, que estaba trabajando con Vanda; empezamos a ser amigos, a trabajar juntos en algunas cositas, la invitamos a shows. Hicimos una gira en Santa Fe hace dos o tres años, Estuvimos con ella pasando el día y pegamos mucha onda.

Finalmente en el 2021 dijimos: “Che, no podemos dejar pasar un segundo más sin hacer una colaboración musical”. Y salió “Universo desechable”: la lanzamos en el Día de la Tierra y del Medio Ambiente; hablando un poco de lo que nosotros creemos que es importante, que es el cuidado de nuestro planeta.

-En estos últimos dos años sacaron otros cuatro singles: “De pie”, que salió antes de la pandemia, y después “Animales”, “La huella”, y el más reciente que es “Only Fans”. ¿Son parte de lo que será el tercer álbum de Enfermera, o lo van pensando de canción en canción?

-Tenemos todas las canciones ya medio ahí resueltas para el próximo disco, o el próximo “algo”. El tema es que por cómo está el mercado a veces uno piensa “no sé si es lo mejor hacer un disco”; algo que está pasando ahora es que las bandas sacan cinco o seis temas y después un compilado de esos temas en formato álbum. Es como que lentamente el disco, por la modalidad de consumo de la gente, está empezando a desaparecer. Yo soy fan del disco: me gusta tener el disco físico, ponerlo en el auto y escucharlo; pero bueno, creo que soy uno de los pocos que quedamos (risas). Todavía estamos evaluando qué vamos a hacer.

-El disco se va haciendo en la medida en que van saliendo los temas, y cuando tenés una cantidad decís “este es el disco”. Es un plazo de tiempo.

-Claro. Hay dos formas: la primera opción es lo que hacen muchos que es ir sacando temas; lo que van produciendo lo van sacando. La otra opción, que es la que tenemos en mente, es que ya tenemos las canciones: en nuestra mente ya es un disco. El tema pasa más que nada por el formato de distribución, pero las canciones ya están: tienen todas una temática puntual, de charla, que tiene que ver un tema con el otro. Si uno escuchara todos esos singles por separado, el audio va a ser coherente y la temática va a ser coherente. Creo que finalmente vamos a terminar de editarlo como disco, porque tiene mucho sentido hacerlo, al final de cuentas.

Mutaciones

-¿Cómo es el proceso de composición y arreglo de las canciones, para darle ese sonido distintivo, entre lo analógico y lo electrónico?

-Cambiamos la forma de componer para explorar nuevos horizontes. Antes hacíamos la canción desde un instrumento en particular, desde la guitarra o el piano; ahora ya estamos componiendo directamente desde la base. Componemos la base musical y después tocamos las melodías. Ese cambio, que parece menor, hace que las canciones terminen siendo (por lo menos en nuestra estructura actual) bastante más imponentes.

Porque hay algo que está pasando ahora con la música pop, muy interesante: las canciones están todo el tiempo variándose de parte a parte, de sección a sección. Dentro de una misma canción, de las que están sonando en la radio, es muy común escuchar que la primera estrofa es muy distinta a la segunda y la tercera: las partes no se terminan repitiendo. Eso se facilita a partir de la composición desde la compu: tomás la base, agarrás el loop, empezás a tirar melodías y te quedás con las mejores tres, cuatro; y esas son tus estrofas.

Antes, cuando uno componía desde el piano, tal vez mentalmente terminaba yendo hacia la estructura clásica de canción que es: “La estrofa es así, el estribillo es así”, y una estructura “estrofa estribillo-estrofa-estribillo-fin”. Ahora seamos yendo hacia un poco más moderno de componer y se escucha en los resultados.

-Ustedes eran una estructura de cuarteto y ahora son un dúo. ¿Cómo fue esta transición?

-Fue dura porque ocurrió durante la pandemia. Pasamos de cuatro a dos entonces tuvimos que reestructurar un poco los roles, las responsabilidades; y también articularlo con nuestra con nuestra vida extramusical. Porque al ser cuatro uno puede delegar mucho más; y ahora es como que cada uno tenía el doble de trabajo.

Así que costó un poco el principio entender que había otras cosas que podíamos necesitar: de las luces y el sonido no encargábamos mucho nosotros: listo, chau, contratamos sonidista e iluminador. Producíamos todos nosotros, o por lo menos producíamos el 80, 90 por ciento y después seguíamos con un productor. Ahora directamente intentamos componer la canción y ya buscar un productor o una productora, porque terminás teniendo mucho trabajo para hacer y siendo dos es difícil llevar el ritmo.

Una vez que entendimos esa nueva redistribución de roles la banda ahora está sonando mejor que nunca.

Barajar y dar de nuevo

-En el video de “Only Fans” se resalta esa imagen de dúo, de que ahora son ustedes dos, después de otros videos donde la apuesta era más cinematográfica.

-Sí, fue una estética buscada. Dijimos: “¿Qué pasa si en vez de hacer un video con la estética de cine hacemos uno filmado con celular?”. El resultado fue ese, y creo que está bueno. Ese video lo filmamos durante la pandemia, entonces juntar gente para trabajar se volvía difícil y había que resolver. Resolvimos así, y creo que llegamos a un buen puerto.

-Uno que no tuvo video fue “Animales”, y era el tema nuevo del EP “En vivo Niceto Club”. ¿Cómo salió editar ese material de tres canciones que salió 2020, durante la transición (ese show había sido con la formación anterior)?

-Ese show lo tocamos los cuatro; y “Animales” la tocamos la tocamos los cuatro, sin embargo salió siendo tres, porque Emilio (Sastre), el baterista, todavía no se había ido a vivir a España. Exactamente, fue el tema de transición de la banda.

Fue una decisión que tomamos, también la relación con los chicos la seguimos teniendo. Hablamos con ellos: “Les parece si sacamos esto?”, y estuvieron de acuerdo. Pero también entendemos que Enfermera es un producto que debería sobrevivir más allá de los integrantes; obviamente que si nos vamos los cuatro no hay una sede de Enfermera con otras personas. Pero si el 50 por ciento de la banda sigue con ganas de seguir el proyecto está bien que las canciones se sigan enlazando, a pesar de que hayan sido compuestas por otros miembros. A todos nos parecía correcto, y al tener el aval de los chicos avanzamos por ahí.

-Ahora que volvieron los shows en vivo, ¿con qué formación se están presentando?

-Por un lado tenemos a Bruno Valente en la batería: es un sesionista, baterista de Más Que Unx, un power trío de rock. Y en el bajo está Orestes Di Vruno, que es el productor de las últimas dos canciones de Enfermera, con él estamos produciendo otras más ahora. Tocó en Chinelas Persas y en otras bandas.

Está muy bueno tener dos sesionistas en el bajo y la bata, porque son justo dos instrumentos muy importantes para que la canción funcione. Y tener dos personas profesionales como ellos dos, que tocan tan bien y que estudian el instrumento, armando el groove, es una cosa que de repente cambió el audio de la banda: sinceramente tanto Juani como yo podemos dejar de tocar y la canción sigue funcionando, porque está ahí el groove.

Con Bruno soy muy amigo desde hace años, y a Orestes lo conocimos en 2020, y dijimos “es por acá”. Así que estamos contentos.

Entusiasmo

-¿Qué se viene para este año?

-Lo más cercano es una gira a Santa Fe este fin de semana: quien quiera venir a Tribus véngase, que va a estar buenísimo. Después seguir produciendo canciones: estamos en paralelo produciendo tres canciones con distintos productores, con la mirada general de Orestes, como productor general del nuevo material. Me parece que nos vamos a concentrar en sacar este disco, porque no tenemos más ganas de esperar. Queremos que este año salga todo, y poder mostrar todo lo nuevo que estamos haciendo. Estamos ahí cerrando algunas giritas, tenemos ganas de conocer algunas provincias no fuimos nunca todavía. Ya les vamos a contar.