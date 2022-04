https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 24.04.2022 - Última actualización - 17:00

16:56

El productor venadense, quien además forma parte de la Confederación de Sociedades Rurales de Santa Fe (CARSFE) dialogó con El Litoral sobre el tractorazo del sábado, la ausencia de la Mesa de Enlace, posibles protestas a futuro y el estado de la Ruta Nacional 33.

Presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto Berrueta: "Necesitamos que se bajen los impuestos y que el Gobierno deje de gastar como lo hace"

Jorge Pavia

El último sábado, Plaza de Mayo fue testigo de la protesta realizada por distintas asociaciones que representan a los productores rurales, una marcha con tractores en reclamo al Gobierno Nacional que se nutrió de gente del campo, ciudadanos que acompañan el reclamo y figuras políticas de la oposición.

Los grandes ausentes de la jornada de protesta convocada por la organización Campo +Ciudad fueron las entidades que forman la Mesa de Enlace: Federación Agraria; Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Sociedad Rural Argentina (SRA) y Coninagro.

Sobre la marcha realizada el sábado por la tarde, la repercusión de la misma y la usencia de la Mesa de Enlace, El Litoral dialogó con Claudio Berrueta, presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto y miembro de la Confederación de Sociedades Rurales de Santa Fe (CARSFE), quien señaló que “fue un éxito. Nosotros, como miembros de CRA y CARSFE (Confederación de Sociedades Rurales de Santa Fe) no fuimos a la marcha. CRA decidió no participar porque no los hicieron partícipes de la organización y nosotros no somos unos NN, estamos institucionalizados”, agregando que “ya habíamos ido a dos que habían organizado Autovonvocados: una en Armstrong que no fue nadie y otra en Alcorta, que debió convocarse solo para autoridades porque tampoco iba nadie de Autoconvocados. Ahora, cuando se les preguntó como iba a ser y si iban a poder hablar dijeron que no, que habría un locutor ni tampoco decían quien sería; todo esto fue consultado con tiempo, a último momento ya se vio como era todo”.

A su vez, agregó que la ausencia de la Mesa de Enlace se debió a que “no estaban las condiciones dadas para participar, porque si salen mal las cosas, la Mesa de Enlace no puede quedar mal”.

Otros reclamos

Seguidamente, el venadense Berrueta afirmó a El Litoral que “había una fecha proyectada por parte de CRA para realizar un reclamo, pero como surgió esto, para no desnaturalizar la marcha convocada en Capital Federal, se decidió no decir nada y ahora que esto fue un éxito no sé cómo seguirá, se definirá en estos días”.

La no participación de las entidades que conforman la Mesa de Enlace no fue por desacuerdos en los motivos de la protesta, ya que, como indicó el presidente de la Sociedad Rural de Venado Tuerto “el reclamo es el que “esto sirve, porque es lo que la Mesa de Enlace le dice al Gobierno siempre; el descontento del campo. Está muy bien que se haya hecho y que haya salido bien, porque es corroborar lo que la Mesa le dice al Gobierno: que necesitamos que cambien las cosas, que se bajen los impuestos y que no se generen nuevos, como el impuesto a la renta sorpresiva que es más de lo mismo y para eso está el impuesto a las ganancias, que mientras más ganas más pagas porque es por porcentajes y coparticipativo y por eso se está en contra de las retenciones, porque el Gobierno central las cobra, pero no vuelven. Las provincias productivas están en desventaja con las petroleras porque ellas tienen reintegros y nosotros nada, solo lo que decide el Gobierno y si decide que lleguen, sino la 33 ya tendría que ser autopista”.

La 33, un problema eterno

A su vez, y como presidente de la Sociedad Rural más importante del sur santafesino, en el diálogo con Claudio Berrueta no podía faltar la Ruta Nacional 33, el eterno problema de la zona núcleo de producción que, en tiempos de cosecha, se vuelve prácticamente intransitable, ocasionando múltiples accidentes viales y pérdidas de vidas.

“Por la 33 pasa el 85% de la producción de granos del país, y es un aruta que cada vez está en peores condiciones. Lo único que se hizo fueron amagues, antes de las elecciones, como que se iba a empezar a hacer la autopista y está funcionando demasiado lento”, enfatizando que “el Gobierno no puede seguir creando impuestos y gastando plata como si ni le importara, total después le suben los impuestos a los que trabajan, y no puede ser más así. Tienen que achicar el gasto público, encontrar la forma de bajar la inflación y dejar de derrochar”.

Además, Berrueta destacó que el problema de la 33, al productor rural lo afecta en cuanto a su trabajo y la logística para sacar y transportar el cereal de los campos a lso puertos rosarinos, pero por sobre todo “nos complica porque somos ciudadanos; viajamos por ella y nos complica, como a todos, porque no se puede casi circular; hay accidentes a cada rato. Yo la recorro seguido y casi todas las semanas veo un accidente, porque está saturada de camiones”.