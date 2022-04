https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"No se van los más pobres" López Murphy pide frenar el éxodo de "la gente más capacitada"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy pidió frenar el éxodo argentino y remarcó que "acá no se van los más pobres, se va la gente más calificada".

López Murphy se refirió a la situación económica y los problemas que atraviesa el país y pidió trabajar para detener el éxodo de argentinos que eligen irse a vivir al exterior.

Asimismo, contó que participó del tractorazo convocado por los sectores agropecuarios en reclamo del pago de las retenciones. "Estuve acompañando a la gente del campo como lo he hecho siempre", sostuvo el liberal, y agregó: "Creo que hay en el país una protesta generalizada por el exceso de tributación y regulación que tienen los sectores productivos y la ciudadanía en general no está en condiciones de soportar cargas tributaria y más aún; necesita que se produzca algún alivio".

En declaraciones a radio Colonia, el diputado afirmó: "Me parece que es muy obvio el problema que hemos tenido, el país entró en un estancamiento que hace 15 años que no crece".

Y continuó: "Si usted mira la Argentina con respecto a otras sociedades contemporáneas, tenemos empresas más chicas, incluso, la gente ha tratado de salir de la moneda nacional, ha tratado de protegerse de los descalabros de la moneda nacional. Acá no se van los pobres, se va la gente más calificada. Hay que atraer al capital humano más preparado".

En la misma línea, el economista aseguró que trabaja para dar lugar a "una nueva una oportunidad" ante la transformación del mundo que logre contener a la sociedad argentina para evitar las migraciones.

"Ojalá el liderazgo argentino vea que,hay una extraordinaria oportunidad y no para que la gente se nos vaya", insistió.

A su vez, López Murphy abonó su cuota al debate de la dolarización de la economía, reinstalado por su par liberal de La Libertad Avanza, Javier Milei: "A mí me parece que, en los hechos, la economía es bimonetaria".

"Reconocer en los contratos que usted puede operar en la moneda local y extranjera y no puede hacer el truco de endeudarse en una moneda o especie y después no le puedan hacer pagar pesificado.

Eso es vital para que se pueda hacer contratos y genere condiciones para volver a crecer", argumentó. Por último, el diputado denunció excesos en la gestión política en torno al número de empleados y gastos públicos sostenidos a lo largo del tiempo en prejuicio del sector productivo.

"Acá hay que racionalizar al sector público, a pesar de tener circunstancias favorables, no podemos crecer. Hay que relanzar la producción, la inversión y los empleos genuinos que generen riqueza y que nos permita aumentar la productividad y el nivel de vida. Si no, no vamos a salir de esto nunca", concluyó.