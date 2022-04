Gustavo Munúa: "No estamos fuertes, estamos fuertísimos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador rojiblanco, que nunca atajó ni dirigió en el Maracaná a pesar de su gran trayectoria, sobre todo como arquero, habló de los baches del equipo y de lo que significa el partido con Fluminense.

Los jugadores se bajaban del micro, tomaban fotos, miraban para todos lados y no lo podían creer. Varios de ellos, con los cuáles El Litoral tomó contacto, mencionaron su sorpresa por el recibimiento fantástico de cientos de hinchas de Unión que llegaron en el anochecer carioca para recibir la llegada del plantel al hotel ubicado en el corazón de Copacabana. También Gustavo Munúa, quien a pesar de su extensa y exitosa carrera, nunca jugó ni dirigió en el Maracaná.

Cuesta creer para alguien que estuvo en estadios tan importantes de otras latitudes y que, además, fue arquero de Nacional de Montevideo y jugó en la selección de su país, nunca haya tenido la posibilidad de atajar en ese legendario y mítico estadio. Siempre hay una primera vez y por eso, también para Munúa es un partido trascendente.

-¿Cómo llegan, Gustavo?

-No hemos tenido una buena semana, pero fue muy exigente, con viajes y jugando cada tres días. Volvemos a la copa en un buen escenario y contra un buen rival. La gente y el club están disfrutando este momento y venimos en búsqueda de una alegría para todos.

-¿Trabajaste mucho en lo anímico?, porque en lo futbolístico es poco lo que se puede hacer con tan pocos días de trabajo…

-Estamos muy fuertes. En el camino hay que salvar obstáculos y este grupo es muy fuerte, ya lo ha demostrado. Estos jugadores han contagiado y nuestro público se siente identificado con ellos y con su juego. Estas situaciones pasan y es una lástima que nos pase ahora, es una realidad y no nos gusta.

-Así que están fuertes…

-Fuertes no, estamos fuertísimos…

-¿Imaginás un Maracanazo como el que hicieron tus compatriotas en el 50’?

(Risas) -Es un lindo recuerdo para nosotros, los uruguayos... El fútbol argentino se hace sentir, los equipos locales tienen un plus y nuestros jugadores ya empiezan a tener experiencias muy interesantes. Vamos a jugar contra un muy buen rival, al que respetamos mucho. Pero queremos hacer lo nuestro.

-¿Intuís un partido distinto al de los partidos el torneo argentino?

-El fútbol brasilero es distinto al argentino... Mirá, todos los puntos son muy importantes y hay poco margen de recuperación. Sería bueno tener un buen resultado de visitante, porque eso da margen para lo que se pueda venir. Lo que quiero es que seamos muy competitivos. A partir de eso, es posible que logremos el objetivo de llevarnos algo. Me tocó jugar con Palmeiras, con Corinthians y son partidos especiales, lindos, motivantes, se disfruta. Yo quiero dejar a Unión lo mejor representado posible.

-¿Álvez y Brítez van a jugar?

-Jonathan Álvez viene bien del pie, ha avanzado muchísimo. Lo trajimos para hacer trabajos específicos con él, lo trajimos para tenerlo cerca y ver si aceleramos la recuperación. Vamos a intentar que se recupere rápido pero sin hacer locuras. Con respecto a Brítez, es una contractura que no es importante. Ya veremos este lunes si está para arrancar el partido. La evolución es buena.

-Volviendo un poco a las preguntas del principio y apuntando al momento, ¿qué es lo que más te preocupa en este momento?

-Más allá de los baches, estamos en el camino de conseguir cosas importantes. Somos conscientes del club al que representamos y de dónde venimos. El grupo de jugadores es espectacular, un gran grupo humano, estamos disfrutando muchísimo del camino y estoy seguro de que vamos a revertir lo de la semana pasada, que nos golpeó y que fue malo en todos los aspectos. Queremos ser un equipo competitivo pero a los resultados nadie los maneja. El objetivo es ese, el de ser competitivos. Eso es lo que hoy me quita el sueño.

-¿Sirve el empate?

-El empate puede servir o no. Veremos cómo se desarrolla el partido, pero no venimos a buscar un empate. Capaz que faltan cinco minutos, vamos empatando y es bueno, pero no es lo que quiero… ¡Venimos a ganar!

-¿Hiciste un cálculo de puntos para clasificar?

-¡Sacar aunque sea uno más que el segundo! (risas)… Estoy enfocado en el partido con Fluminense, porque hay que ir partido a partido.

-¿Te sorprendió lo de la gente?

-Impresionante lo de la gente, nos transmite una energía muy buena, mucha ilusión. Veo un feeling del equipo con la gente y eso es importante, tanto para disfrutar los momentos buenos como para sortear los baches que pueden haber en el camino, como el actual. Es una ilusión muy linda la que tenemos.

-¿Hay margen en el torneo local?

-Ya lo veremos. No lo sé. Todo puede pasar y vamos a pelear siempre. Ese es nuestro desafío. Estamos haciendo un recorrido muy enriquecedor, con muchos chicos jóvenes que están teniendo experiencias muy buenas.

-¿Así que nunca atajaste en el Maracaná?

-¡Nunca…! Es un monumento al fútbol, nunca atajé allí ni dirigí. Será también una linda experiencia para mí.