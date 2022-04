https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se entregó a la policía

Santiago del Estero: mató a su pareja e intentó suicidarse pero no lo logró

El hecho ocurrió en la vivienda de la víctima, identificada como Mayra Alejandra Soria. El autor intento prenderse fuego pero no pudo hacerlo y se entregó a la policía.

Un hombre estranguló este lunes a su expareja y madre de sus hijos, y luego intentó suicidarse prendiéndose fuego aunque, al no lograrlo, fue hasta la comisaría, confesó el hecho y quedó internado en calidad de detenido, en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.

Los voceros dijeron que el acusado había estado detenido hasta principios de este mes tras ser denunciado por violencia de género por la víctima, quien tenía un botón antipánico.

El hecho ocurrió esta madrugada, cerca de las 2.30, en la vivienda de la víctima, identificada como Mayra Alejandra Soria (29), quien vivía con sus dos hijas de 4 y 6 años en el barrio Menéndez. Tenés que leer Asesinaron a una mujer en Salta y detuvieron a su pareja

Al lugar llegó Pablo Adrián Centeno (39) con la aparente intención de ver a las niñas, lo que le fue negado por Soria, según las primeras averiguaciones.

En ese marco, el hombre atacó a su ex pareja, a quien lesionó y estranguló, aunque se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas fehacientes de la muerte.

Tras el femicidio, el hombre se prendió fuego con la intención de suicidarse pero no lo logró. Con quemaduras de primer y segundo grado, el agresor abordó su moto y se dirigió a la comisaría 15, donde confesó el ataque y se entregó.

Tras ello, los efectivos se dirigieron a la casa de la mujer y se entrevistaron con el dueño de la propiedad, quien le alquilaba una de las habitaciones y los dejó entrar.

Allí, los policías encontraron a la mujer muerta sobre la cama, con lesiones y signos de estrangulamiento.

En tanto, el acusado fue internado en el Centro Integral de Salud Banda, con custodia policial, añadieron las fuentes.

En el caso interviene el fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar, Mariano Gómez, quien se hizo presente en el lugar y ordenó todas las pericias pertinentes.

