"Ningún hincha de Unión quedará fuera del Maracaná"

El secretario tatengue realizó gestiones para evitar lo que le pasó a Talleres de Córdoba, que no le habilitaron un puesto de venta a sus hinchas el día del partido. Unión lo va a tener en un shopping, de 10 a 17 de este martes.

Mientras los jugadores de Unión, casi en su totalidad, se cruzaron para caminar por las arenas de Copacabana en un lunes a puro sol en esta Río de Janeiro que todavía respira los vestigios de una semana a puro carnaval, los dirigentes tatengues se movilizaron para acordar con sus pares de Fluminense un punto de venta para este martes.



En realidad, la información fue clara desde la semana pasada: las entradas se iban a vender vía internet (debiendo luego canjear los tickets correspondientes) o en forma física en las boleterías del Maracaná, sólo domingo y lunes en una amplia franja horaria de 10 a 17.



Ocurre que muchos hinchas estarán llegando este lunes después de ese horario y algunos lo harán el mismo día del partido. A veces, este tipo de situaciones resultan difíciles de poder solucionar porque se estipulan –e informan- con la debida anticipación.



El Litoral fue testigo, aquí en Río de Janeiro, de los ingentes esfuerzos realizados por los dirigentes, arrancando desde Andrés Monsalvo, el secretario del club. Conclusión: este martes habrá un puesto de venta que no será en el Maracaná, sino en el Shopping Tijuca, ubiado en la avenida Maracaná 987, segundo piso, local 2074, en el horario de 10 a 17.



“Los que adquirieron por internet no van a tener problemas con los puntos de canje. Estamos teniendo problemas con la gente nuestra que se está movilizando en estos instantes. Hace una semana, la gente de Talleres tuvo problemas con la de Flamengo y no pudieron solucionarlo. Por eso solicitamos que la gente adquiera por internet. La idea es que ningún hincha de Unión se quede afuera y sobre eso estamos trabajando. Nos estamos moviendo para eso”, señaló el secretario del club, Andrés Monsalvo, en pleno Copacabana.



“El consejo que damos siempre es que en el paquete o en la logística que contratan o que arman, incluyan siempre la compra de la entrada y no dependan de la dirigencia para que se lo solucione. Flamengo jugó con Talleres y no le habilitó ningún punto de venta. Nosotros estamos trabajando para eso”, dijo el secretario tatengue, antes de confirmar que el punto de venta, en el día martes, será el apuntado más arriba.



“Este es un partido muy especial, histórico para nosotros. No se dan una idea lo que tenemos que hacer para compatibilizar los pedidos de todos los clubes, porque no somos solamente nosotros los que tenemos doble competencia. Siempre charlamos con José Alonso, el vice de Colón, sobre estos temas. Sé que Gustavo Munúa está algo molesto por los horarios de los partidos, pero no es fácil solucionarlo. Hacemos todo lo posible”, señaló, por otro lado, Edgardo Zin, el vicepresidente primero de Unión y representante en Afa y Liga Profesional.