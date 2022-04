Posponen ejecución de Melissa Lucio, la hispana condenada por la muerte de su hija de 2 años

A dos días de la fecha de ejecución de Melissa Lucio, la Corte de Apelaciones Penales de Texas pospuso este lunes la ejecución de la madre hispana, confirmó el representante estatal Jeff Leach.

Just received word the Texas Court of Criminal Appeals has granted a stay of #MelissaLucio’s execution - remanding vital issues back to the trial court and securing justice for Melissa and for Mariah and the entire Lucio family. Praise God! #txlege pic.twitter.com/lzfWaEe7TH