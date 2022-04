https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Urbanos e interurbanos

Colectivos: UTA no acatará la conciliación obligatoria y va al paro este martes

Aunque en un primer momento se había confirmado la suspensión del reclamo, desde el sindicato avisaron que, al igual que en gran parte del país, no fueron oficialmente notificados y por eso la medida sigue en pie en Santa Fe y también en Rosario.

Crédito: Archivo El Litoral

El Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el marco del paro nacional de choferes de corta y media distancia para el interior del país este martes y miércoles, y citó a las partes para el jueves. La medida se debe a un reclamo salarial. Pero desde la UTA Santa Fe confiaron en horas de la tarde a El Litoral que desde “la Unión Tranviarios Automotor a nivel nacional no tenemos ninguna confirmación del levantamiento de la medida de fuerza”. Esta confirmación “podría llegar en las próximas horas; de ser así, se informará oportunamente lo que resuelva para la ciudad de Santa Fe y alrededores”, indicaron las mismas fuentes. Sin embargo, sobre las 21.30, Marcelo Gariboldi -Secretario General Adjunto de UTA Santa Fe- confirmó a este medio que nunca recibieron una notificación formal y por eso "la medida continúa tal como fue anunciada, a partir de las cero horas" y recordó que incluye al servicio urbano e interurbano. En Rosario Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor - Rosario ratificó este lunes a la tarde el paro de actividades por 48 horas a partir de las cero horas del martes y además realizará a las 11 una movilización hacia la sede de Gobernación en Rosario para reclamar por no haber acordado la paritaria.

