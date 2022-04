Bizarrap y Paulo Londra: reacciones en redes sociales a la Music Session 23

El productor musical Bizarrap, uno de los máximos exponentes de la escena urbana argentina, lanzó este lunes su esperada "BZRP Music Session #23" junto al cantante cordobés Paulo Londra, quien sigue dando pasos firmes en su regreso a la escena musical y cosechando millones de nuevas reproducciones.

La canción, que conecta el ritmo del reggaetón con el sonido de los sintetizadores del synth-pop de los ochentas, se estrenó primero en Spotify y luego llegó con algunas demoras a YouTube.

Como era de esperar, las reacciones en redes sociales fueron diversas:

•Al primero que diga que no le guste la BZRP session de Paulo Londra, pasa la noche en la caja •Al primero que critique en algo la session de Paulo Londra, pasa la noche en la caja •Al primero que diga que la session de Paulo no era lo que esperaba, pasa la noche en la caja pic.twitter.com/ihEiJcLErx

Me merezco todas las jodas con The Last Dance y MJ (igual creo que ya hicieron las mejores y las últimas son flojas). Pero como generación X, me encanta el respeto y la admiración de estos dos cracks de la Z @bizarrap y @PauloLondra hacia Jordan y los Bulls. El 23 y la campera ❤️ pic.twitter.com/Tq1jdO1B85